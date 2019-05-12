Политика
Украина рассекретила документы об убийстве ПетлюрыКоммерсантъ 15:58
«Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры»,— говорится в сообщении СВР Украины. Документы подготовлены по случаю 100-летия основания УНР. Симон Петлюра был убит 25 мая 1926 года в Париже Самуилом Шварцбардом — уроженцем города Измаил.
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Общество
Ржавый занавес. Информацию будут выдавать на флешках в МФЦ
1 мая президент России подписал «закон Клишаса», который предписывает к 1 ноября, когда закон вступит в силу, создать механизм уже не просто блокировок, а целого управления всем интернет-трафиком.
Обновлено в 16:23
Футбол
Сергей Семак: «Ребята весь сезон пахали и не ныли»
Ребята весь сезон пахали и не ныли.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку «Голоса»
Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Спасатели отправились на помощь пострадавщим на катере "Лидер". Мужчин, дрейфовавших в океане, они обнаружили спустя пять часов.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
Обновлено в 12:25
Происшествия
Бывший тренер «Анжи» пережил клиническую смерть
Российский футбольный тренер Рафаэль Сафаров пережил клиническую смерть, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 13:55
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Авто
Mercedes-Benz EQV проехал по улицам Барселоны
Чтобы подогреть интерес публики, немцы вывели прототип на улицы Барселоны, где в эти дни проходит международный автосалон.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Кардиолог рассказал, как избежать смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного Федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава рассказал, какие меры следует предпринять, чтобы не повторить судьбу журналиста Сергея Доренко, который скончался 9 мая от разрыва аорты.
Обновлено в 17:17
Энергетика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено в 16:50
Авто
Как рассчитать расход топлива
Необходимые действия для расчета расхода топлива В первую очередь заправьте полный бак бензина или солярки, не забыв обнулить суточный километраж, находящийся на панели приборов рядом с основным пробегом автомобиля, "обнулять" который не рекомендуется.
Обновлено в 17:03
Политика
Завершено голосование на президентских выборах в Литве
Голосование на седьмых за годы независимости Литвы президентских выборах завершено, передает ТАСС со ссылкой на литовский ЦИК.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Происшествия
Крупный пожар произошел в доме в Волгограде
В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:50
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области
В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня начнет визит в Россию
Помпео начнет свой первый визит в Россию как глава американского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Футбол
Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским
Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Общество
На Тбилиси обрушился сильный ливень с градом
Сильный ливень с градом, которые обрушились в воскресенье на Тбилиси, создали серьезные проблемы в ряде районов грузинской столицы, затопив дворы, подъезды и подвалы, а также повредив крыши жилых домов.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В массовом ДТП пострадали не менее 25 человек в Испании
Из-за массовой аварии в испанской Каталонии получили различные ранение не менее 25 человек.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Баскетболист НБА подрался с россиянами в Латвии
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Мэверикс» Кристапс Порзингис стал участником драки в латвийском городе Лиепая.
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес
Вдова Сергея Доренко обнародовала документы о его диагнозе
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Гаджеты
Недорогой смартфон Huawei с 5G появится к концу следующего года
Если верить источнику, доступные смартфоны среднего класса с модемом 5G у Huawei появятся к концу следующего года.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой
В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
Обновлено в 12:20