Политика

Украина рассекретила документы об убийстве ПетлюрыКоммерсантъ 15:58

«Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры»,— говорится в сообщении СВР Украины. Документы подготовлены по случаю 100-летия основания УНР. Симон Петлюра был убит 25 мая 1926 года в Париже Самуилом Шварцбардом — уроженцем города Измаил.
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Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры

Телеканал 360°12:19

Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры

Коммерсантъ15:58

Служба внешней разведки Украины рассекретила материалы убийства Симона Петлюры

Эхо Москвы15:03

Архив СВР Украины рассекретил документы об убийстве Петлюры

РБК17:25

Рассекречены документы о смерти Петлюры

Газета.Ru10:31

Рассекречены данные об убийстве Петлюры

Вести.Ru09:22

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

ТАСС09:07
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Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
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Симон Васильевич Петлюра
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