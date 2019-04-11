Энергетика
Украина раскрыла план на случай потери транзита российского газаLenta.ru 06:28
Прекращение транзита российского газа через Украину приведет к потерям для бюджета Украины и нанесет мощный удар по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает «Укринформ».
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В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о мерах в случае остановки транзита газа
RT на русскомвчера в 13:14
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