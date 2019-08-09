Политика

Российский самолет провел над территорией Украины 26 минутREGNUM 00:18

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.
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Диспетчеры Украины впустили российский самолет в воздушное пространство

Газета.Ru03:15

В S7 объяснили полет над Украиной

Известия06:25

S7 объяснила решение проложить маршрут самолета над Украиной

РБК06:01

В S7 объяснили решение проложить маршрут рейса над Украиной

РИА Новости08:50

Российский самолет впервые за 4 года пролетел над Украиной

РЕН ТВвчера в 20:43

Украина разрешила самолёту из России доступ в воздушное пространство

RT на русскомвчера в 19:08

Киев пустил российский лайнер в свое воздушное пространство из-за непогоды

ТАССвчера в 16:39
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:57, Вашингтон
Общество

Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино

Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Политика

В Совфеде раскритиковали олимпийскую карту Японии с Южными Курилами

Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву

Обновлено в 06:58
Происшествия

Суд арестовал сдавшегося властям экс-президента Киргизии Атамбаева

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен по решению суда в СИЗО Госкомитета национальной безопасности Киргизии, сообщил «РИА Новости» адвокат политика Сергей Слесарев.
Обновлено в 00:43
Общество

Стала известна зарплата космонавтов в России

Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы

8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Лимузин Aurus впервые попал в ДТП

Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» на Кубке президента Казахстана

Ак Барс нанес поражение Нефтехимику (5:1) в матче Кубка президента республики Казахстан в Астане.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Спецназ ВСУ подняли по тревоге, чтобы доставить носки генералу

Спикер украинского информационного проекта InformNapalm Михаил Макарук сообщил о том, как украинский спецназ подняли по тревоге, чтобы доставить генералу носки в пакете с грифом «секретно».
Обновлено в 07:39
Общество

Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат

Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское".
Обновлено в 08:25
Футбол

Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»

Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Происшествия

В МЧС заявили о сокращении числа населённых пунктов в зоне задымления

В МЧС заявили, что с 30 июля число населённых пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Москве из-за урагана упали два дерева

Два дерева упали накануне в Москве из-за урагана, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:39
Наука

Новые флуоресцентные белки открыты у акул

Обновлено в 03:20
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева

Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Экономика

«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства

В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
Обновлено в 05:37
Кино

Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»

Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток

Адвокат Владимир Воронин сообщил порталу "МБХ Медиа", что Ивана Жданова, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отправили под административный арест на 10 суток.
Обновлено в 08:01
Политика

МИД Китая советует США «не совать нос» в дела Гонконга

Китай настоятельно рекомендовал США пересмотреть и осмыслить свои заявления касательно ситуации в Гонконге, а также перестать скрывать факты вмешательства во внутренние дела региона.
Обновлено в 06:41
Наука

Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски раскритиковали за небритые подмышки

Журнал Harper’s Bazaar опубликовал фотографию топ-модели и актрисы Эмили Ратаковски в нижнем белье и небритыми подмышками.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

Шилов опроверг информацию о повреждении картины в его галерее

Обновлено в 06:31
Путешествия

В Симферополе предложили запустить экспресс от аэропорта

В Крыму поезда железнодорожного экспресса могут связать аэропорт Симферополь с основными курортами полуострова.
Обновлено в 06:50
Футбол

Лука Джорджевич продолжит карьеру в «Локомотиве»

Нападающий петербургского «Зенита» Лука Джорджевич уходит в московский «Локомотив». Сумма трансфера составляет около 2,5 млн евро.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

«Победа» разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади

Авиакомпания "Победа" позволила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.
Обновлено в 06:54
Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Экономика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
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