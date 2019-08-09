Политика
Российский самолет провел над территорией Украины 26 минутREGNUM 00:18
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года Украина запретила транзитные полеты российских самолетов над своей территорией и полностью закрыла свое воздушное пространство для российской авиации.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:57, Вашингтон
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Пострадавших при взрыве в Нёноксе доставили в Москву
Обновлено в 06:58
Происшествия
Суд арестовал сдавшегося властям экс-президента Киргизии Атамбаева
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен по решению суда в СИЗО Госкомитета национальной безопасности Киргизии, сообщил «РИА Новости» адвокат политика Сергей Слесарев.
Обновлено в 00:43
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Участник правящей коалиции в Италии высказался за досрочные выборы
8 августа «Лига», партнер по правящей коалиции в Италии, заявила о необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» на Кубке президента Казахстана
Ак Барс нанес поражение Нефтехимику (5:1) в матче Кубка президента республики Казахстан в Астане.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Спецназ ВСУ подняли по тревоге, чтобы доставить носки генералу
Спикер украинского информационного проекта InformNapalm Михаил Макарук сообщил о том, как украинский спецназ подняли по тревоге, чтобы доставить генералу носки в пакете с грифом «секретно».
Обновлено в 07:39
Общество
Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат
Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское".
Обновлено в 08:25
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Происшествия
В МЧС заявили о сокращении числа населённых пунктов в зоне задымления
В МЧС заявили, что с 30 июля число населённых пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Москве из-за урагана упали два дерева
Два дерева упали накануне в Москве из-за урагана, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:39
Наука
Новые флуоресцентные белки открыты у акул
Обновлено в 03:20
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Экономика
«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства
В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
Обновлено в 05:37
Кино
Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Адвокат Владимир Воронин сообщил порталу "МБХ Медиа", что Ивана Жданова, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отправили под административный арест на 10 суток.
Обновлено в 08:01
Политика
МИД Китая советует США «не совать нос» в дела Гонконга
Китай настоятельно рекомендовал США пересмотреть и осмыслить свои заявления касательно ситуации в Гонконге, а также перестать скрывать факты вмешательства во внутренние дела региона.
Обновлено в 06:41
Наука
Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски раскритиковали за небритые подмышки
Журнал Harper’s Bazaar опубликовал фотографию топ-модели и актрисы Эмили Ратаковски в нижнем белье и небритыми подмышками.
Обновлено вчера в 18:34
Путешествия
В Симферополе предложили запустить экспресс от аэропорта
В Крыму поезда железнодорожного экспресса могут связать аэропорт Симферополь с основными курортами полуострова.
Обновлено в 06:50
Футбол
Лука Джорджевич продолжит карьеру в «Локомотиве»
Нападающий петербургского «Зенита» Лука Джорджевич уходит в московский «Локомотив». Сумма трансфера составляет около 2,5 млн евро.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
«Победа» разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади
Авиакомпания "Победа" позволила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.
Обновлено в 06:54
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Экономика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07