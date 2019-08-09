В сообщении говорится, что 7 августа Boeing-738 российской авиакомпании «Глобус», летевший из Бари в Москву, вошел в украинское воздушное пространство, чтобы обойти зону активной грозовой деятельности. Он летел над Украиной 26 минут.

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

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