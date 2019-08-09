с чего всё началось

Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины. Об этом сообщается в публикации на официальной странице "Украэроруха" в Facebook.

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

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