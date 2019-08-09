Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространствоРИА Новости 17:38

Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины. Об этом сообщается в публикации на официальной странице "Украэроруха" в Facebook.
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«7 августа 2019 пилот воздушного судна российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из г. Бари (Италия) в г. Москва (РФ), в связи с обходом грозовой активности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от "Украэроцентра" в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра»,— говорится в сообщении
 «Украэроруха» в Facebook.
Коммерсантъ21:29

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Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство вопреки запрету

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Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет

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РБК17:07

Киев пустил российский лайнер в свое воздушное пространство из-за непогоды

ТАСС16:39
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
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Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
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