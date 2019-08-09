Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространствоРИА Новости 17:38
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины. Об этом сообщается в публикации на официальной странице "Украэроруха" в Facebook.
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с чего всё началось
«7 августа 2019 пилот воздушного судна российской авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG-VQBMG, выполняя рейс GLP636 из г. Бари (Италия) в г. Москва (РФ), в связи с обходом грозовой активности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от "Украэроцентра" в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра»,— говорится в сообщении «Украэроруха» в Facebook.Коммерсантъ21:29
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