с чего всё началось

Авиаудары условного противника имитировала армейская и штурмовая авиация ВСУ. Предыдущие учения на Азовском побережье украинские военные провели 23 ноября. Обстановка в акватории Азовского моря обострилась после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Система ПВО Крыма будет усилена дивизионом ЗРПК «Панцирь-С» Дивизион комплексов противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С" развернется в Крыму до конца 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на орбиту три новых российских военных спутника.

Армия и оружие Армия и оружие Россия модернизирует реактивные системы залпового огня Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: конфликтные ситуации над Балтикой сведены «почти до нуля» Число конфликтных ситуаций над Балтикой с участием истребителей НАТО снизилось "почти до нуля" благодаря договоренностям с Финляндией, Латвией и Эстонией, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Армия и оружие Армия и оружие Самый большой в мире музей военной авиации появится в парке «Патриот» В ближайшее время Министерство обороны России приступит к постройке самого крупного музея военной авиационной техники в мире.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest оценил новый автомат Калашникова

Армия и оружие Армия и оружие The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.

Армия и оружие Армия и оружие Жители Хамы могут подвергнуться химатаке боевиков вслед за Алеппо Генерал рассказал, что из населенных пунктов Джиср-Эш-Шагур, Кафер-Зайта и Серакаб боевики сумели тайно переправить в Идлиб 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом.

Армия и оружие Армия и оружие США одобрили поставку Польше ракетных систем на 655 миллионов долларов

Армия и оружие Армия и оружие Диверсанты 10-ой бригады ВСУ подорвались на минных полях

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт: власти Туниса не могут вскрыть и вычистить «нарыв» терроризма Издание NewInform обратилось к заведующему кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктору политических наук, эксперту Ассоциации военных политологов Андрею Кошкину, чтобы узнать у эксперта, насколько далеко зашла ситуация в Тунисе.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.