Армия и оружие

Украина провела военные учения на побережье Азовского моря
РБК
04:31

Авиаудары условного противника имитировала армейская и штурмовая авиация ВСУ. Предыдущие учения на Азовском побережье украинские военные провели 23 ноября. Обстановка в акватории Азовского моря обострилась после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.
РБК04:31
с чего всё началось
Экипажи Вооруженных сил Украины-23-4 "Шилка", боевой машины "Стрела-10М" и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили, - говорится в сообщении ООС в Facebook
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ТАСС03:43

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В России назвали цель военных учений Украины в Азовском море

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Украина провела военные учения на побережье Азовского моря

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Украина провела военные учения в Азовском море

Газета.Ru04:23

Украина провела учения в Азовском море

RT на русском03:43

Украинские военные провели учения в Азовском море по поражению воздушных целей

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Украина «нарастила боевую выучку» в Азовском море

Известия03:19

Украина провела военные учения в Азовском море

РИА Новости02:16
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Система ПВО Крыма будет усилена дивизионом ЗРПК «Панцирь-С»

Дивизион комплексов противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С" развернется в Крыму до конца 2018 года.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника

Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел на орбиту три новых российских военных спутника.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Россия модернизирует реактивные системы залпового огня

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Минобороны: конфликтные ситуации над Балтикой сведены «почти до нуля»

Число конфликтных ситуаций над Балтикой с участием истребителей НАТО снизилось "почти до нуля" благодаря договоренностям с Финляндией, Латвией и Эстонией, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Самый большой в мире музей военной авиации появится в парке «Патриот»

В ближайшее время Министерство обороны России приступит к постройке самого крупного музея военной авиационной техники в мире.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

National Interest оценил новый автомат Калашникова

Обновлено в 06:26
Армия и оружие

The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России

Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Жители Хамы могут подвергнуться химатаке боевиков вслед за Алеппо

Генерал рассказал, что из населенных пунктов Джиср-Эш-Шагур, Кафер-Зайта и Серакаб боевики сумели тайно переправить в Идлиб 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

США одобрили поставку Польше ракетных систем на 655 миллионов долларов

Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Диверсанты 10-ой бригады ВСУ подорвались на минных полях

Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Эксперт: власти Туниса не могут вскрыть и вычистить «нарыв» терроризма

Издание NewInform обратилось к заведующему кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктору политических наук, эксперту Ассоциации военных политологов Андрею Кошкину, чтобы узнать у эксперта, насколько далеко зашла ситуация в Тунисе.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Шойгу рассказал, как Минобороны борется с нецелевым расходованием средств

Министерство обороны РФ контролирует более трех с половиной тысяч контрактов гособоронзказа, что позволяет исключить нецелевое использование средств.
Обновлено в 06:15
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