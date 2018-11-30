с чего всё началось

ВСУ провели учение на побережье Азовского моря. Сухопутные части украинской армии и авиация тренировали отражение морского десанта, а также отрабатывали навыки стрельбы по воздушным целям. Вооруженные силы Украины провели военные учения на побережье Азовского моря.

Армия и оружие Армия и оружие Россия ограничит иностранным военным кораблям проход по Севморпути С 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео отражения ракетной атаки сирийскими ПВО В интернете появились видеозаписи действий ПВО Сирии под Дамаском. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Система ПВО Крыма будет усилена дивизионом ЗРПК «Панцирь-С» Дивизион комплексов противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С" развернется в Крыму до конца 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие Россия вывела на орбиту три новых военных спутника Россия вывела на орбиту три новых военных спутника. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие Россия модернизирует реактивные системы залпового огня Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой Самолеты F-16 ВВС Бельгии перехватили российские истребители Су-27 в небе над Балтикой.

Армия и оружие Армия и оружие The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest оценил новый автомат Калашникова

Армия и оружие Армия и оружие Самый большой в мире музей военной авиации появится в парке «Патриот» В ближайшее время Министерство обороны России приступит к постройке самого крупного музея военной авиационной техники в мире.

Армия и оружие Армия и оружие США одобрили поставку Польше ракетных систем на 655 миллионов долларов

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о шести сбитых за месяц украинских беспилотников Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики за месяц сбили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Боевики привезли в Идлиб 60 емкостей с токсичным химикатом Боевики доставили в Идлибскую зону деэскалации 60 емкостей с неизвестным токсичным химическим веществом, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Диверсанты 10-ой бригады ВСУ подорвались на минных полях

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.