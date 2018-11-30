Армия и оружие

Украина провела военные учения на побережье Азовского моря
Газета.Ru
06:30

ВСУ провели учение на побережье Азовского моря. Сухопутные части украинской армии и авиация тренировали отражение морского десанта, а также отрабатывали навыки стрельбы по воздушным целям. Вооруженные силы Украины провели военные учения на побережье Азовского моря.
Газета.Ru06:30
с чего всё началось
Экипажи Вооруженных сил Украины-23-4 "Шилка", боевой машины "Стрела-10М" и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили, - говорится в сообщении ООС в Facebook
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