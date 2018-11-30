Армия и оружие
Украина провела военные учения на побережье Азовского моря
Украина провела военные учения на побережье Азовского моряГазета.Ru06:30
ВСУ провели учение на побережье Азовского моря. Сухопутные части украинской армии и авиация тренировали отражение морского десанта, а также отрабатывали навыки стрельбы по воздушным целям. Вооруженные силы Украины провели военные учения на побережье Азовского моря.
Газета.Ru06:30
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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