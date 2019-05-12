Армия и оружие

Украина провела в Черном море учения по захвату судовКоммерсантъ 17:35

Генштаб вооруженных сил Украины провел учения по захвату судов в Чероном море. Условный противник был задержан на палубе в условиях ближнего боя.
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