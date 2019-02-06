Армия и оружие
Украина провела учения в Азовском мореРИА Новости 13:26
Украинские пограничники совместно с ВСУ провели учения в Азовском море, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
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Происшествия
Арест Мамаева и Кокорина продлили на два месяца
Обновлено в 10:55
Авто
BMW отзывает почти 30 тысяч автомобилей в России
Немецкий концерн BMW отзывает 28,631 тыс. автомобилей различных моделей, реализованных в России.
Обновлено в 14:53
Авто
Новая Toyota Corolla будет представлена в России в единственной версии
Японская автомобилестроительная компания Toyota представит в России модель Toyota Corolla с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. В компании уверены, что новое поколение автомобиля догнало по техническим характеристикам модель Camry.
Обновлено в 14:11
Общество
Космонавты из ОАЭ прошли в подмосковном лесу тренировки по выживанию
Двое космонавтов из ОАЭ, проходящих тренировки в Центре подготовки космонавтов, приступили к выживанию в подмосковном лесу, говорится в видео телестудии "Роскосмоса", опубликованном в YouTube.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В Москве подозреваемый сбил пытавшегося его задержать полицейского
Водитель, скрываясь от правоохранителей на легковом автомобиле на юге Москвы, наехал на полицейского, объявлен план «Перехват», сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание
В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Общество
В ульяновской гимназии детям дали вафли с червями
Накануне в соцсетях была опубликована фотография и запись о том, что ученикам гимназии в столовой раздали вафли с червями.
Обновлено в 07:01
Авто
Audi обновила внешность купе и родстера TT RS
Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы
Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Происшествия
К псковской журналистке пришли с обысками из-за оправдания терроризма
Правоохранители пришли с обыском домой к псковской журналистке Светлане Прокопьевой, сообщает в своем Telegram-канале газета «Псковская губерния», которую ранее возглавляла Прокопьева.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Госдеп усомнился в опасности для США российского «Посейдона»
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что сомневается в информации о серьезной угрозе для США со стороны российской многоцелевой океанской системы «Посейдон».
Обновлено в 13:03
Энергетика
В Босфоре застряли танкеры с российской и казахстанской нефтью
Нефтяные танкеры, загруженные 41 миллионом баррелей нефти из портов Черного моря, в основном российской и казахстанской, застряли при проходе через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.
Обновлено в 14:44
Происшествия
СК возбудил дело после смерти ребенка в приемной семье в Подмосковье
В Московской области в одной из приемных семей произошла трагедия: от серьезных травм погиб трехлетний ребенок.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне
В результате ЧП люди отравились парами хлора. Троих детей госпитализировали, остальным была оказана медицинская помощь на месте.
Обновлено в 11:52
Общество
Десятки поклонников пришли проститься с Децлом
Почтить память музыканта собрались десятки поклонников его творчества.
Обновлено в 03:22
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе
Обновлено в 04:31
Космос
Запуск спутников OneWeb ракетой «Союз» намечен на 22 февраля
Обновлено в 14:04
Кино
Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»
Одним из наиболее известных фильмов Ворличека является картина «Три орешка для Золушки» (1973), основанная на сказке братьев Гримм в переложении чешской писательницы Божены Немцовой.
Обновлено в 09:09
Космос
Ученые НАСА признали 2018 год четвертым самым жарким в истории
Обновлено в 13:06
Гаджеты
Новые Emoji появятся в течении этого года
Консорциум Unicode, некоммерческая организация, которая координирует разработку Unicode, объявил, что новый набор Emoji будет доступен для использования в различных сервисах в течение 2019 года.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Амстердаме произошла стрельба
В Амстердаме произошла перестрелка около здания Центробанка Нидерландов.
Обновлено в 14:58
Наука
Ученые: Люди получили развитый мозг благодаря жиру
Обновлено в 11:11
Происшествия
Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа
"Вслед за информацией о срабатывании сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь сообщаем, что был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в распространенном военными коммюнике.
Обновлено в 14:48
Технологии
«Медуза» обнаружила «ВКонтакте» алгоритм, который автоматически удаляет признанные экстремистскими картинки
В социальной сети «ВКонтакте» существует алгоритм, который автоматически удаляет контент, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов Минюста.
Обновлено в 13:56
Политика
Служба гражданства и иммиграции США закроет свой офис в Москве
Служба гражданства и иммиграции США (US Citizenship and Immigrations Services, USCIS) закрывает свой офис в Москве в связи с "существенным спадом объема работы", говорится в сообщении, распространенном 6 февраля ведомством.
Обновлено в 15:14
Общество
Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике
Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено в 14:31
Авто
Новый пикап Chevrolet Silverado HD 2020 года получит двигатель V8
Chevrolet еще не объявила цены на новый Silverado HD 2020 года, но планирует увидеть большой пикап у дилеров летом.
Обновлено в 02:11