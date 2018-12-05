Армия и оружие
Украина провела испытания ракет на Черном море
Украина провела испытания ракет на Черном мореГазета.Ru09:22
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военные страны провели испытания новых крылатых ракет. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, испытания ракет прошли на полигоне в Одесской области.
Газета.Ru09:22
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Проведено восемь пусков, уничтожены восемь надводных целей. Это очень хороший результат, доказывающий, что эти комплексы могут обеспечить надежную защиту от агрессии с воздуха и моря.
— Александр Турчинов, украинский политикТАСС 09:32
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