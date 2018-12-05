Армия и оружие
Украина испытала новые крылатые ракеты, призванные усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях, заявил глава Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов, слова которого приводит ФАН. Испытания проходили на полигоне в Одесской области.
Газета.Ru11:23
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с чего всё началось
По его словам, во время испытаний на полигоне недалеко от Одессы крылатая ракета поразила надводную цель на расстоянии 280 км, чем подтвердила свои заданные характеристики.Утро.ru08:43
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