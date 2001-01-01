Украина против Роналду и другие матчи отбора Евро-2020SM News 21 марта в 23:35

Сегодня состоятся встречи второго игрового дня отбора на континентальный турнир. 22 марта состоятся ещё восемь встреч отбора на Чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Украина против Роналду и другие матчи отбора Евро-2020

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Ранее украинская прокуратура заявила, жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта, в Киеве и других украинских городах.

Спорт Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира Результаты российских танцоров позволили России получить максимальную квоту на ближайший чемпионат мира, который состоится в 2020 году в канадском Монреале.

Армия и оружие Новейшая авиаракета РФ «изделие 305» будет испытана в Сирии Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».

Культура Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.

Происшествия В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

Происшествия Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Общество Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде «Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — сказано в распоряжении правительства.

Общество В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.

Происшествия В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне» Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня».

Политика Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.

Культура Сергей Шнуров выступил в Госдуме с провокационным заявлением В четверг, 22 марта, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выступил на парламентских слушаниях в Госдуме РФ с провокационным заявлением.

Происшествия В центре Могадишо прогремел мощный взрыв Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.

Происшествия ОМОН ворвались к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии В Челябинске ОМОН и полиция ворвались с обыском к 58-летнему военному пенсионеру Сергею Зарубе.

Наука «Росэнергоатом» заявил о запуске реактора нового энергоблока АЭС На Нововоронежской АЭС-2 прошел успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 инновационного энергоблока №2, сообщается на официальном портале концерна "Росэнергоатом".

Футбол Хавбек сборной Украины рассказал о настроении Роналду после матча Полузащитник украинской сборной Тарас Степаненко поделился впечатлениями от ничьей с Португалией (0:0) в матче квалификационного турнира Евро-2020, передает Tribuna.

Здоровье В Хасавюрте 86 человек госпитализировали с ОКИ Пока пациенты получают медпомощь в полном объеме, расследованием причин вспышки инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора.

Шоу-бизнес Иван Ургант: «Мы хранили эту информацию скрытой от чужих глаз» Телеведущий Иван Ургант редко делится с подписчиками своего блога подробностями личной жизни, но в этот раз решил написать о важных вещах.

Происшествия МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.

Армия и оружие НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.