Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства РоссииГазета.Ru 13:53

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения. "Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД", - подчеркнули в МИД Украины.
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МИД Украины выразил протест против «паспортной агрессии» России

Московский Комсомолец15:07

Киев отреагировал на решение Москвы по упрощению получения гражданства

RT на русском13:43

Украина запротестовала против «паспортной агрессии» России

Lenta.ru14:40

Украина выразила протест против упрощения получения гражданства России

РИА Новости15:21

Украинский МИД выступил против упрощения получения гражданства России

Телеканал 360°14:13

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

Газета.Ru13:53

Украина нервничает из-за упрощения получения гражданства Российской Федерации

Вести.Ru15:01
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Политика

Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 12:51
Теннис

Мария Шарапова снялась с турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на представительном турнире в Риме.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Гуайдо заявил, что в Венесуэле во время протестов погиб один человек

Как минимум один человек погиб в столкновениях во время акций протеста в Венесуэле.
Обновлено в 20:33
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Футбол

Месси забил 600-й мяч за «Барселону»

Обновлено в 17:31
Футбол

Бизнесмен Рэтклифф собирается купить «Челси» у Абрамовича

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф изучает возможность приобретения английского футбольного клуба «Челси» у российского олигарха Романа Абрамовича.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Общество

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
Культура

Леониду Каневскому исполнилось 80 лет

Широчайшую известность Каневскому-киноактёру принесла роль майора Александра Томина в детективном телефильме с продолжением "Следствие ведут ЗнаТоКи".
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

В РПЦ отказались расторгать церковный брак Петросяна и Степаненко

В РПЦ отказали комику Евгению Петросяну в расторжении брака с юмористкой Еленой Степаненко.
Обновлено в 13:45
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Происшествия

На первомайском шествии в Петербурге разогнали колонну оппозиции

Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России

Ранее сообщалось, что в США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией.
Обновлено в 20:42
Космос

NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов

Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Власти Венесуэлы назвали число пострадавших военных в ходе протестов

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес разместил пост в Twitter, в котором сообщил, сколько военнослужащих пострадали в ходе протестных акций в стране.
Обновлено в 19:56
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В России может появиться «служба воздушных маршалов»

"Служба воздушных маршалов" все же может появиться в России, эта тема обсуждается и находится в режиме проработки, сообщил РИА Новости заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено в 20:11
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Здоровье

Suomen Kuvalehti (Финляндия): неважная доля у бедных (Suomen Kuvalehti)

Согласно исследованию Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), проведенному в 2016 году, разница в ожидаемой продолжительности жизни у наиболее бедных и наиболее богатых финнов составляет 5,6 лет у женщин и целых 10,6 лет у мужчин.
Обновлено в 17:40
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено вчера в 11:01
Энергетика

Министр нефти Омана не видит причин опасаться обрушения цен на нефть

Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи заявил, что не видит причин опасаться обрушения цен на нефть.
Обновлено в 15:01
Гаджеты

Xiaomi запускает в продажу свой первый смартфон с поддержкой 5G

Xiaomi запускает в продажу свой первый смартфон с поддержкой 5G на рынке Швейцарии, а позднее модель появится и на других рынках Европы.
Обновлено в 13:20
Культура

Супруга Павла Чухрая отрицает, что его госпитализировали

Обновлено в 03:10
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Футбол

Испанская полиция сегодня задержала фанатов «Ливерпуля» в Барселоне

Испанская полиция 1 мая задержала шестерых фанатов «Ливерпуля» перед матчем Лиги чемпионов в Барселоне.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Милана Тюльпанова обвиняет Кержакова в жестокости

Обновлено в 12:57
Общество

В США разрешили продажу IQOS

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) выдало разрешение компании Philip Morris на реализацию системы нагревания табака IQOS.
Обновлено в 19:45
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