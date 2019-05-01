Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства РоссииГазета.Ru 13:53

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения. "Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД", - подчеркнули в МИД Украины.
Читать в источнике

Подробнее о событии

МИД Украины выразил протест против «паспортной агрессии» России

Московский Комсомолец15:07

Украинский МИД выступил против упрощения получения гражданства России

Телеканал 360°14:13

Украина запротестовала против «паспортной агрессии» России

Lenta.ru14:40

Украина выразила протест против упрощения получения гражданства России

РИА Новости15:21

Украина нервничает из-за упрощения получения гражданства Российской Федерации

Вести.Ru15:01

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

Газета.Ru13:53

Киев отреагировал на решение Москвы по упрощению получения гражданства

RT на русском13:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:46, Ашберн
Армия и оружие

ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР

Обновлено вчера в 13:18
Общество

В Москве прошло первомайское шествие

Шествие прошло под лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда».
Обновлено в 04:02
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Зурабишвили назвала провокацией строительство базы США в Грузии

Обновлено в 06:25
Общество

Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе

Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол

Месси забил 600-й гол за «Барселону» спустя 14 лет после дебютного

Обновлено в 16:50
Политика

Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле

В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Депутата Максима Резника заподозрили в курении марихуаны

Как сообщает газета «Невские новости», один из жильцов прислали в редакцию видео, на котором видно, как депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Максим Резник стоит на балконе и курит.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Петербурге задержаны более 60 участников первомайских шествий

Еще более 15 человек были задержаны во время первомайских шествий. Среди них был депутат заксобрания Петербурга Максим Резник.
Обновлено в 10:10
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии

Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
Обновлено в 13:30
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Политика

Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Во Всеволожске полыхает 800-метровый особняк

Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Здоровье

Москвичам запретили отсасывать змеиный яд

Если вас на прогулке укусила змея, высасывать яд не нужно. Нельзя также прижигать место укуса либо прикладывать лед.
Обновлено в 04:04
Кино

Вышел дебютный трейлер экранизации «Соника» с Джимом Керри

Обновлено вчера в 09:24
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Игры

Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus

Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
Обновлено в 16:26
Космос

В Роскосмосе назвали сроки старта «Ангары» с новым разгонным блоком

В Роскосмосе назвали сроки полета ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с новым экологичным разгонным блоком «Персей».
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве

В результате пострадал водитель легковой машины, его осматривают медики.
Обновлено в 16:52
Театры

В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Общество

Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке

Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено в 16:01
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное