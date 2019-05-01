Украина протестует против упрощения получения гражданства РоссииГазета.Ru 13:53

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения. "Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД", - подчеркнули в МИД Украины.

Общество В Москве прошло первомайское шествие Шествие прошло под лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда».

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Общество Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.

Политика Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Происшествия Депутата Максима Резника заподозрили в курении марихуаны Как сообщает газета «Невские новости», один из жильцов прислали в редакцию видео, на котором видно, как депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Максим Резник стоит на балконе и курит.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Происшествия В Петербурге задержаны более 60 участников первомайских шествий Еще более 15 человек были задержаны во время первомайских шествий. Среди них был депутат заксобрания Петербурга Максим Резник.

Политика Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.

Политика Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

Политика Путин подписал закон о надежном Рунете Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Происшествия Во Всеволожске полыхает 800-метровый особняк Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров.

Происшествия В Ингушетии депутат украл невесту Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.

Здоровье Москвичам запретили отсасывать змеиный яд Если вас на прогулке укусила змея, высасывать яд не нужно. Нельзя также прижигать место укуса либо прикладывать лед.

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Игры Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.

Космос В Роскосмосе назвали сроки старта «Ангары» с новым разгонным блоком В Роскосмосе назвали сроки полета ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с новым экологичным разгонным блоком «Персей».

Армия и оружие Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.

Театры В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Шоу-бизнес Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.