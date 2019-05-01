Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства РоссииГазета.Ru 13:53
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения. "Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД", - подчеркнули в МИД Украины.
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