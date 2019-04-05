Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТОГазета.Ru 04:59
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда". В издании подчеркнули, что транзитный спор был "ключевым" торговым противостоянием Москвы и Киева.
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В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 09:45
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Политика
Генсек Совета Европы предложил план восстановления прав России в ПАСЕ
Бывший премьер-министр Норвегии, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) необходимо восстановить, и предложил подробный план выхода из кризиса.
Обновлено в 10:07
Гаджеты
Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
На следующей неделе Microsoft откроет участникам программы предварительного тестирования доступ к следующему крупному обновлению Windows 10.
Обновлено в 07:13
Политика
Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина
В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Политика
Песков рассказал, что Путину понравилась подаренная президентом Белоруссии картошка
Обновлено в 14:55
Политика
Тимошенко возмутилась «хамством» Зеленского
Обновлено в 10:38
Музыка
Мик Джаггер рассказал о самочувствии после операции на сердце
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Японские истребители поднялись в воздух для перехвата российского патрульного самолета Ил-38 над Японским морем.
Обновлено в 14:54
Политика
Экс-сотрудник ГИБДД просит Верховный суд расширить границы
Получится ли у него оспорить приказ главы МВД Бывший инспектор ГИБДД оспорил запрет на выезд за границу для сотрудников МВД.
Обновлено в 13:59
Культура
Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Авто
«Связной» в России начал принимать заказы на Tesla Model Y
Один из крупных российских сетевых ритейлеров — «Связной» — объявил о начале приеа заказов на компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. «Связной» совместно с Moscow Tesla Club c 5 апреля начнет принимать предзаказы на ноde. модель американской марки, дебют которой состоялся в конце прошлого месяца.
Обновлено в 08:11
Технологии
Airbus предложит пассажирам летать в отсеках для багажа
Речь идет о пассажирских модулях, которые скоро будут поставляться для моделей самолетов A330 и A350.
Обновлено в 10:44
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом
Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01
Политика
Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Общество
Елена Малышева прокомментировала обвинения главного остеопата России
Обновлено вчера в 03:49
Политика
В США введут новые санкции против Венесуэлы
Американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено в 14:57
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»
Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео
Обновлено в 12:45
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина
ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Общество
Правительство Ленобласти найдет рабочим Ford новую работу
Сегодня на заводе Ford во Всеволожске прошла встреча рабочих и профсоюза с председателем комитета по труду и занятости.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52