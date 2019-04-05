Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТОГазета.Ru 04:59
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда". В издании подчеркнули, что транзитный спор был "ключевым" торговым противостоянием Москвы и Киева.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Игры
Super Meat Boy Forever не выйдет в этом месяце
Разработчики из студии Team Meat планировали выпустить Super Meat Boy Forever уже в этом месяце, в апреле 2019 года, но в своём официальном Twitter-аккаунте сообщили, что перенесли игру.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Находившийся под домашним арестом челябинец убил соседку
Сотрудники следственных органов проверяют информацию СМИ о том, что 71-летний житель Челябинска, находившийся под домашним арестом за убийство родственницы, убил свою 41-летнюю соседку.
Обновлено вчера в 12:25
Энергетика
Белоруссия намерена повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%
Белоруссия уведомила "Транснефть" о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам глава компании Николай Токарев.
Обновлено в 07:10
Хоккей
Хоккеист Кучеров побил очередной рекорд НХЛ
Обновлено в 03:06
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
"Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки [выхлопных газов] бензиновых и дизельных двигателей", - говорится в документе.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Футбол
Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 04:02
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Вариант отказа от доллара в королевстве обсуждают уже несколько месяцев, отмечают источники агентства.
Обновлено в 05:07
Авто
Компания Ferrari показала видео с новым суперкаром F8 Tributo
Компания Ferrari опубликовала видео, демонстрирующее возможности нового суперкара F8 Tributo.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало
Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
Обновлено в 07:08
Футбол
«Факел» подтвердил назначение Булатова главным тренером
Обновлено в 06:28
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Экономика
«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»
Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».
Обновлено в 06:02
Политика
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
4 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ, во время которой заявил о том, что КНР, России и США следует провести переговоры о сокращении расходов на вооружение.
Обновлено в 03:52
Технологии
Более половины российских онлайн-банков имеют опасные уязвимости
Исследование, проведенное компанией Positive Technologies в отношении российских онлайн-банков, показало, что большинство имеющихся веб-приложений недостаточно защищено от мошеннических действий.
Обновлено в 06:58
Экономика
Минтруд намерен сократить число бедных россиян в два раза
Минтруд РФ намерен в текущем году сократить число живущих за чертой бедности россиян до 15,3 миллионов человек.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Ранее сообщалось, что организовавшая убийство матери, сестры и двух братьев девушка получила 16 лет тюрьмы в Москве.
Обновлено в 03:37