Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТОГазета.Ru 04:59

Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда". В издании подчеркнули, что транзитный спор был "ключевым" торговым противостоянием Москвы и Киева.

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

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