Политика

Украина проиграла России транзитный спор в ВТОНакануне.Ru 04:12

Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках. Напомним, в 2016 году Россия ввела существенные ограничения на транзит украинских товаров в Среднюю Азию, фактически перекрыв кратчайший путь для них через свою территорию.
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Максим Орешкин
В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 09:45

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