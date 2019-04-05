Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТОНакануне.Ru 04:12
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках. Напомним, в 2016 году Россия ввела существенные ограничения на транзит украинских товаров в Среднюю Азию, фактически перекрыв кратчайший путь для них через свою территорию.
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В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 09:45
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Происшествия
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24
Общество
Рекордные 20% россиян хотят уехать из страны
Согласно результатам опроса, проведенного компанией по изучению общественного мнения Gallup, 20% россиян выразили желание покинуть страну при предоставившейся возможности.
Обновлено вчера в 05:33
Авто
Как выбрать правильное машинное масло?
Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.
Обновлено в 20:27
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантное фото из постели
Певица Юлия Ковальчук (36) опубликовала довольно пикантный снимок из спальни.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Наташа Королева спела песню «Веришь или нет» вместе с сыном Архипом
Наташа Королева на дне рождения "Авторадио" спела одну из своих песен под названием «Веришь или нет» вместе с сыном Архипом.
Обновлено в 07:56
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено в 03:27
Политика
Путину понравилась картошка Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Обновлено в 15:34
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Здоровье
Названа дневная норма кофеина, безопасная для здоровья
Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача, кофеин обладает многогранным положительным действием на организм, но важно знать меру.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Орешкин отреагировал на слова Климкина о поражении Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 16:17
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Технологии
Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»
Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
Обновлено в 21:19
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Меркель и Порошенко встретятся в Берлине 12 апреля
Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 апреля проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Стратегический беспилотник США семь часов кружил над Донбассом
Стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США заметили в небе над Донбассом.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Мадриде взрывом газа снесло целый этаж жилого дома
Обновлено в 10:17
Авто
«Нива» сегодня отмечает свой 42-й день рождения
Напомним, что 5 апреля 1977 года был выпущен первый внедорожник ВАЗ 2121, а по-простому «Нива».
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
СМИ перечислили «риски» для НАТО от покупки С-400 Турцией
Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 может привести к рассекречиванию технологий американских истребителей-«невидимок» F-35 и других важных систем НАТО, считает издание The Military Times.
Обновлено в 22:41
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
Обновлено в 20:03
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Политика
США объяснили украинцам необходимость голосовать за Порошенко
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью PBS объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:04
Авто
Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире
Обновлено в 04:26
Политика
США допустили применение военной силы против Венесуэлы
Соединенные Штаты Америки всерьез рассматривают вариант применения военной силы против Венесуэлы.
Обновлено в 17:59