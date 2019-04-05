Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТОНакануне.Ru вчера в 04:12
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках. Напомним, в 2016 году Россия ввела существенные ограничения на транзит украинских товаров в Среднюю Азию, фактически перекрыв кратчайший путь для них через свою территорию.
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В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми.
— Максим Орешкин, российский политикРБК вчера в 09:45
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Хоккей
В НХЛ определились все участники плей-офф Кубка Стэнли
Пары плей-офф определятся после завершения регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами
По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало
Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено вчера в 13:45
Авто
Кроссовер Geely Emgrand GS получил обновление
На портале китайского министерства промышленности появились изображения модернизированного кроссовера Geely Emgrand GS.
Обновлено вчера в 02:11
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Происшествия
Двое участников «бессрочного протеста» задержаны в Петербурге
4 апреля сотрудники МВД задержали двух активистов "АгитРоссии" за установку "надгробия", адресованного президенту Владимиру Путину, на котором было написано о его "предательстве" россиян.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Зеленский опубликовал результаты проверки на наркотики
Владимир Зеленский успешно прошел проверку на наркотики, но все равно попал в неприятную историю.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено вчера в 09:52
Транспорт
СМИ: в КНР представили первую путевую машину на магнитной подушке
Первая путевая машина китайского производства для осмотра низко- и среднескоростных железнодорожных линий для поездов на магнитной подушке (маглев) была представлена в промышленном парке Китайской корпорации железнодорожно-строительного тяжелого машиностроения (CRCHI) в провинции Хунань (Центральный Китай).
Обновлено в 01:09
Политика
Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля
Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:02
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Двадцать штатов подали в суд на Трампа из-за расходов на стену
Сразу двадцать американских штатов выступили против планов Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Лавров высказался о возобновлении авиасообщения между РФ и Египтом
В вопросе возобновления полноформатного авиасообщения между Россией и Египтом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил положительные сдвиги.
Обновлено в 00:43
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Кейт Бекинсейл показала фото без макияжа
В свежем же посте звезда показала всем критикам свою естественную красоту и молодость, снявшись без макияжа в ванной комнате.
Обновлено в 01:45
Политика
Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Юрист возмутился сбором данных о детях в хиджабах в Казани
Обновлено вчера в 22:33
Единоборства
Нурмагомедов проведёт турне по Великобритании
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намерен летом посетить Великобританию.
Обновлено вчера в 17:45
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Музыка
Фанаты «Альянса» смогли увидеть клип на культовую песню спустя 32 года
Олег Парастаев, клавишник группы «Альянс», на своем YouTube-канале выложил клип на песню «На заре».
Обновлено вчера в 19:02
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Политика
В США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро
Арест американской марионетки Хуана Гуйдо, провозгласившего себя «временным президентом Венесуэлы», станет «последней ошибкой» законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный сотрудник Белого дома США.
Обновлено вчера в 22:04
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено вчера в 11:57
Единоборства
Дзюба с нетерпением ждет следующего боя Волкова
Обновлено вчера в 23:15