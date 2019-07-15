Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаровRT на русском вчера в 12:54
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. Из текста следует, что срок действия эмбарго продлён до 31 декабря 2020 года.
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Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
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Армия и оружие
В Сирии удар российского истребителя оставил 12-метровую воронку
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД
В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:18
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Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке
Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
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Музыка
В Красноярске пройдет огненный концерт
Огненный концерт пройдет в Красноярске в пятый раз.
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В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
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Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
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Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Уволен руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа»
Начальник спецподразделения ФСБ России «Альфа» Валерий Канакин уволен c должности.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить свастику на фоне герба РФ
Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.
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Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Утвержден календарь выходных дней в 2020 году
Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.
Обновлено 13 июля в 21:03
Армия и оружие
Сирия высказалась по поводу поставки российских С-400 в Турцию
Сирийский посол в России Рияд Хаддад рассказал, что Сирия не видит причин для беспокойства в связи с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено вчера в 10:19
Культура
Петербуржцы стали победителями грантового конкурса форума «Таврида»
Победителями грантового конкурса форума стали представители Петербурга Николай Алексеев и Дарья Пашкова.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол
Защитник «Эвертона» перешел в «Уиган»
Защитник Энтони Робинсон стал игроком «Уигана». Предыдущий сезон футболист провел в аренде в «Уигане».
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов
Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено вчера в 08:28
Гаджеты
Qualcomm представили Snapdragon 855 Plus
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
Китай продолжает снижать темпы роста ВВП
В докладе отмечается, что по сравнению с первым кварталом текущего года динамика по итогам января-июня замедлилась на 0,5 п. п. При этом в июне темпы роста промышленного производства КНР составили 6,3%.
Обновлено 14 июля в 22:34
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Посвященный столичной промышленности поезд вышел на Кольцевую линию метро
В столичном метрополитене появился состав, посвященный московской промышленности.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ
Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие
Арабская коалиция заявила об уничтожении двух беспилотников хуситов
Источник сообщает, что один из беспилотников был уничтожен в воздухе силами противовоздушной обороны еще в воздушном пространстве Йемена.
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Авто
Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном приехал к дилерам
Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
Обновлено 14 июля в 23:52
Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Техники назвали причины отключения электричества в центре Нью-Йорка
Поставщик электроэнергии Con Edison заявил в понедельник, что установил предварительные причины масштабного отключения электричества на выходных в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16