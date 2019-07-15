Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаровRT на русском вчера в 12:54

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. Из текста следует, что срок действия эмбарго продлён до 31 декабря 2020 года.
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Киев продлил на 2020 год действие эмбарго на российские товары

Московский Комсомолецвчера в 18:05

Украина продлила продэмбарго до 2021 года

Коммерсантъвчера в 13:25

Украина продлила на 2020 год действие эмбарго на российские товары

Интерфаксвчера в 12:34

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

РИА Новостивчера в 12:58

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

РБКвчера в 12:58

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

RT на русскомвчера в 12:54

История торговых санкций Украины в отношении России

ТАССвчера в 14:00
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
Армия и оружие

В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста

Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие

В Сирии удар российского истребителя оставил 12-метровую воронку

Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД

В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке

Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
Обновлено вчера в 10:51
Музыка

В Красноярске пройдет огненный концерт

Огненный концерт пройдет в Красноярске в пятый раз.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Обновлено вчера в 09:24
Политика

Уволен руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа»

Начальник спецподразделения ФСБ России «Альфа» Валерий Канакин уволен c должности.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить свастику на фоне герба РФ

Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.
Обновлено вчера в 05:43
Общество

Утвержден календарь выходных дней в 2020 году

Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.
Обновлено 13 июля в 21:03
Армия и оружие

Сирия высказалась по поводу поставки российских С-400 в Турцию

Сирийский посол в России Рияд Хаддад рассказал, что Сирия не видит причин для беспокойства в связи с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено вчера в 10:19
Культура

Петербуржцы стали победителями грантового конкурса форума «Таврида»

Победителями грантового конкурса форума стали представители Петербурга Николай Алексеев и Дарья Пашкова.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол

Защитник «Эвертона» перешел в «Уиган»

Защитник Энтони Робинсон стал игроком «Уигана». Предыдущий сезон футболист провел в аренде в «Уигане».
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Дайверы сделали фото медузы размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие

Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено вчера в 08:28
Гаджеты

Qualcomm представили Snapdragon 855 Plus

Обновлено вчера в 09:30
Экономика

Китай продолжает снижать темпы роста ВВП

В докладе отмечается, что по сравнению с первым кварталом текущего года динамика по итогам января-июня замедлилась на 0,5 п. п. При этом в июне темпы роста промышленного производства КНР составили 6,3%.
Обновлено 14 июля в 22:34
Армия и оружие

Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Посвященный столичной промышленности поезд вышел на Кольцевую линию метро

В столичном метрополитене появился состав, посвященный московской промышленности.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ

Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия

Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие

Арабская коалиция заявила об уничтожении двух беспилотников хуситов

Источник сообщает, что один из беспилотников был уничтожен в воздухе силами противовоздушной обороны еще в воздушном пространстве Йемена.
Обновлено вчера в 22:55
Авто

Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном приехал к дилерам

Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
Обновлено 14 июля в 23:52
Политика

Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

Техники назвали причины отключения электричества в центре Нью-Йорка

Поставщик электроэнергии Con Edison заявил в понедельник, что установил предварительные причины масштабного отключения электричества на выходных в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16
Главное