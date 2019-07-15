Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаровRT на русском 12:54
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. Из текста следует, что срок действия эмбарго продлён до 31 декабря 2020 года.
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Наука
Возбуждение мужчин и женщин оказалось одинаковым в мозге
Ученые из Института биологической кибернетики Общества Макса Планка во главе с Хамидом Ноори (Hamid R. Noori) оценили различия в активации коры больших полушарий у мужчин и женщин во время просмотра эротики.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке
Обновлено в 02:40
Авто
Компания Porsche реконструировала легендарный полигон Нардо
На тестовом полигоне Нардо, площадь которого составляет 700 гектаров, проводят испытания более 90 автомобильных компаний.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» Мирзова
Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом.
Обновлено в 15:01
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Машина перевернулась в ДТП на корсаковской трассе
Сегодня, 16 июля, около 11:30 произошло серьезное ДТП на трассе Корсаков Южно-Сахалинск. Оно случилось в районе Первой Пади.
Обновлено в 20:56
Спорт
Минибаев и Бондарь выиграли серебро в прыжках в воду
Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали на чемпионате мира по водным видам спорта в синхронных прыжках с 10-метрового трамплина.
Обновлено в 09:14
Политика
Глава СКР захотел доступ к банковской тайне без суда
В интервью «Известиям» Бастрыкин заявил о необходимости внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности».
Обновлено в 16:52
Общество
В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию
Москвич Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей, включивших в программу реновации дом в Свиблове, где расположена принадлежащая ему квартира.
Обновлено в 17:01
Экономика
Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
Адвокаты российской гражданки Богданы Осиповой оплатили пошлину для подачи апелляции на решение суда по ее делу, говорится в уведомлении в судебной базе данных.
Обновлено в 18:01
Общество
Реконструкцию набережной планируют завершить к 2021 году
Реконструкция центральных участков набережной Амура в Благовещенске близится к завершению.
Обновлено в 00:56
Наука
Скворцова рассказала о препарате для лечения аутоиммунных заболеваний
В России разработано уникальное лекарство для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний - болезни Бехтерева, псориатического артрита.
Обновлено в 14:47
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Авто
Российскому авторынку грозит дефицит машин
Эксперты подсчитали, что в июле ассортимент машин на российском рынке упал до уровня середины 2000-х годов.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено в 17:59
Космос
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
В настоящее время все спортивные тренажеры российского сегмента МКС расположены в модуле "Звезда".
Обновлено 13 июля в 20:07
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Медики выяснили, что у людей II группы крови риск появления рака желудка намного выше.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Экономика
Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов
Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.
Обновлено в 10:34
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Общество
Утвержден календарь выходных и праздников на 2020 год
Правительство России утвердило график выходных и праздничных дней на будущий год.
Обновлено в 04:43
Единоборства
Гвоздик может провести объединительный поединок с Бетербиевым
Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории россиянин Артур Бетербиев и обладатель чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинец Александр Гвоздик могут провести объединительный поединок, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:30
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женится на Надежде Оболенцевой
Впервые о романе 37-летнего Резо Гигинеишвили и 35-летней Надежды Оболенцевой заговорили в сентябре 2017 года, за месяц до того, как постановщик официально развелся с дочерью Никиты Михалкова, Надеждой.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Экономика
В Китае быстрыми темпами растут капитальные вложения в промышленность
Общий объем капитальных вложений за указанный период вырос почти на 6%, а размер инвестиций почти достиг 30 трлн юаней (около 4,5 трлн долларов).
Обновлено в 16:08