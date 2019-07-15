Политика

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из РоссииРБК 12:58

В соответствии с изменениями, если раньше эмбарго действовало до 31 декабря 2019 года, то теперь срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года. В конце июня украинское правительство расширило перечень товаров, ввоз которых из России запрещен.
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Киев продлил на 2020 год действие эмбарго на российские товары

Московский Комсомолец18:05

Украина продлила продэмбарго до 2021 года

Коммерсантъ13:25

Украина продлила на 2020 год действие эмбарго на российские товары

Интерфакс12:34

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

РИА Новости12:58

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

РБК12:58

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

RT на русском12:54

История торговых санкций Украины в отношении России

ТАСС14:00
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 22:42, Вашингтон
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Обновлено в 21:59
Общество

Будет ли тихо в доме на Красном проспекте?

В продаже осталось всего два: 103 и 112 кв. м. Осенью начнется продажа квартир в четвертой очереди, единственной оборудованной подземным паркингом.
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Сын депутата насмерть сбил двоих пешеходов под Челябинском

За рулем автомобиля, насмерть сбившего двоих людей под Челябинском, находился сын местного депутата Руслан Имангулов.
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Обновлено в 17:41
Происшествия

Техники назвали причины отключения электричества в центре Нью-Йорка

Поставщик электроэнергии Con Edison заявил в понедельник, что установил предварительные причины масштабного отключения электричества на выходных в Нью-Йорке.
Обновлено в 21:57
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц

Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ.
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Политика

Трамп выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра обороны страны Марка Эспера для назначения на эту должность на постоянной основе.
Обновлено в 16:44
Экономика

Магазинам предрекли огромные очереди

Ассоциации компаний розничной торговли опасается образования больших очередей в магазинах после появления возможности снятия наличных на кассах.
Обновлено в 20:45
Происшествия

На реке Лене в Якутии погибли двое детей

Обновлено в 09:45
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Dark Horse Comics и CD Projekt Red выпустят книгу о мире Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 16 апреля.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
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Армия и оружие

Опубликованы спутниковые снимки значимых изменений на авиабазе Хмеймим

Обновлено в 22:11
Происшествия

Въехавший в толпу неонацист получил пожизненный срок

Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному лишению свободы за наезд на демонстрантов в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) в 2017 году.
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Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина родила сына

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева родила сына.
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Технологии

Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний

Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний, котрая использует машинное обучение на основе транзакционных данных, сообщает пресс-служба банка.
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В новом фильме о Джеймсе Бонде агент 007 станет темнокожей женщиной

Обновлено в 18:28
Общество

Россиян призвали покупать куриное мясо с кишечной палочкой

Рябинкин пояснил, что в каждом цехе должно быть +12-14 градусов Цельсия, иначе мясо становится теплым и в нем появляется кишечная палочка.
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На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», предусматривающий использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни, вступил в силу во вторник, 16 июля, передает РИА Новости.
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На криминальной сходке в Подмосковье задержали внука Деда Хасана

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Гвоздик может провести объединительный поединок с Бетербиевым

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории россиянин Артур Бетербиев и обладатель чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинец Александр Гвоздик могут провести объединительный поединок, сообщает РИА "Новости".
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Жители Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе

Получившие российское гражданство жители ДНР и ЛНР смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе вне зависимости от регистрации, сообщили в МВД России в ответ на запрос РИА Новости.
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Локомотив — Рубин 1:1

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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