В соответствии с изменениями, если раньше эмбарго действовало до 31 декабря 2019 года, то теперь срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года. В конце июня украинское правительство расширило перечень товаров, ввоз которых из России запрещен.

Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России

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