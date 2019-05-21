Политика
Украина призвала не дать российской делегации вернуться в ПАСЕСтрана Советов on-line 10:30
В интервью «Укринформу» постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что властям в Киеве нужно приложить максимум усилий для мобилизации украинской делегации в ПАСЕ, чтобы не позволить России вернуться в эту организацию.
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В Киеве нашли способ не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ
Московский Комсомолецвчера в 23:17
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За 63-летний Mercedes-Benz 300SL Gullwing просят 1 миллион долларов
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