Украина призвала не дать российской делегации вернуться в ПАСЕСтрана Советов on-line 10:30

В интервью «Укринформу» постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что властям в Киеве нужно приложить максимум усилий для мобилизации украинской делегации в ПАСЕ, чтобы не позволить России вернуться в эту организацию.

Украина призвала не дать российской делегации вернуться в ПАСЕ

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