Политика
Украина призвала инопланетян к уничтожению Крымского моста
Украина призвала инопланетян к уничтожению Крымского мостаLenta.ru10:34
Мост через Керченский пролив является для Украины вражеской транспортной инфраструктурой, а поэтому должен быть уничтожен. Об этом «Обозревателю» заявил депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук. Парламентарий подчеркнул, что мост является «вратами из Черного в Азовское море».
Lenta.ru10:34
Оценить
99 человек отреагировали
Наша власть своими неполноценными действиями, не видя наперед шаги страны-агрессора, позволила эти врата построить. Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешения на строительство которой Украина не давала.
— Игорь Мосийчук, украинский депутатРамблер 10:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика
Путин поручит генпрокурору проверить законность ареста Пономарева
Владимир Путин поручит генеральному прокурору проверить законность ареста правозащитника Льва Пономарева.
Обновлено в 12:23
Политика
Людмилу Алексееву похоронят в США
Прах главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой захоронят в семейной могиле в Вашингтоне, сообщила РБК Елена Блинова, которая работала помощницей правозащитницы.
Обновлено в 12:06
Политика
Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной
Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 12:25
Политика
Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков
Украина "злоупотребляет" правом обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе Минюста России, имеющемся в распоряжении "Ъ".
Обновлено в 12:25
Политика
Помпео отреагировал на отправку в Венесуэлу российских Ту-160
Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере прокомментировал отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 12:20
Политика
Госдеп заявил о подготовке санкций против «Северного потока — 2»
У США есть возможности ввести санкции против проекта "Северный поток-2", изучение вариантов таких действий продолжается, сообщил во вторник журналистам помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.
Обновлено в 12:17
Политика
Time присвоил звание «Человек года» Хашукджи и другим журналистам
Звание «Человек года» по версии журнала Time получила группа журналистов, в том числе Джамаль Хашукджи.
Обновлено в 12:20
Политика
Голосование британского парламента по Brexit состоится до 21 января
Голосование в палате общин парламента Великобритании по поводу условий Brexit состоится до 21 января 2019 года, сообщил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй в понедельник, 11 декабря.
Обновлено в 11:59
Политика
Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы
США с начала 2017 года ведут расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы.
Обновлено в 11:40
Политика
Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина
Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
Обновлено в 12:11
Политика
Кириенко призвал увековечить память Людмилы Алексеевой
Память правозащитницы, главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой следует увековечить, но надо обсудить, каким именно образом это сделать.
Обновлено в 08:44
Политика
Экс-офицер Черноморского флота получил 14 лет тюрьмы за госизмену
Бывший офицер Черноморского флота Леонид Пархоменко, обвиняемый в госизмене, приговорен к 14 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.
Обновлено в 12:23
Политика
Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение
Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.
Обновлено в 12:17
Политика
Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 10:27
Политика
Глацких получила выговор и вернулась на работу
Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких вернулась на своё рабочее место.
Обновлено в 12:22