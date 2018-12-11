Наша власть своими неполноценными действиями, не видя наперед шаги страны-агрессора, позволила эти врата построить. Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешения на строительство которой Украина не давала.

Мост через Керченский пролив является для Украины вражеской транспортной инфраструктурой, а поэтому должен быть уничтожен. Об этом «Обозревателю» заявил депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук. Парламентарий подчеркнул, что мост является «вратами из Черного в Азовское море».

Политика Политика Путин поручит генпрокурору проверить законность ареста Пономарева Владимир Путин поручит генеральному прокурору проверить законность ареста правозащитника Льва Пономарева.

Политика Политика Людмилу Алексееву похоронят в США Прах главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой захоронят в семейной могиле в Вашингтоне, сообщила РБК Елена Блинова, которая работала помощницей правозащитницы.

Политика Политика Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.

Политика Политика Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков Украина "злоупотребляет" правом обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе Минюста России, имеющемся в распоряжении "Ъ".

Политика Политика Помпео отреагировал на отправку в Венесуэлу российских Ту-160 Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере прокомментировал отправку в Венесуэлу двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

Политика Политика Госдеп заявил о подготовке санкций против «Северного потока — 2» У США есть возможности ввести санкции против проекта "Северный поток-2", изучение вариантов таких действий продолжается, сообщил во вторник журналистам помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

Политика Политика Time присвоил звание «Человек года» Хашукджи и другим журналистам Звание «Человек года» по версии журнала Time получила группа журналистов, в том числе Джамаль Хашукджи.

Политика Политика Голосование британского парламента по Brexit состоится до 21 января Голосование в палате общин парламента Великобритании по поводу условий Brexit состоится до 21 января 2019 года, сообщил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй в понедельник, 11 декабря.

Политика Политика Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы США с начала 2017 года ведут расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы.

Политика Политика Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.

Политика Политика Кириенко призвал увековечить память Людмилы Алексеевой Память правозащитницы, главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой следует увековечить, но надо обсудить, каким именно образом это сделать.

Политика Политика Экс-офицер Черноморского флота получил 14 лет тюрьмы за госизмену Бывший офицер Черноморского флота Леонид Пархоменко, обвиняемый в госизмене, приговорен к 14 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.

Политика Политика Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.

Политика Политика Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.