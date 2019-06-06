Украина призналась в нехватке средств для закупки газаИзвестия вчера в 10:52

с чего всё началось

На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа. Об этом на своей странице в Facebook написал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он отметил, что Украина к данному моменту импортировала на 20% больше газа по сравнению с предыдущим годом.

Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

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