Украина признала зависимость от торговли с РоссиейИзвестия 01:56

с чего всё началось

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус. Он отметил, что, несмотря на непростые отношения с Москвой, экспорт в РФ сохраняется, что делает экономику Украины «сильнее».

Украина признала зависимость от торговли с Россией

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