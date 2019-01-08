Если вам кто-то скажет, что мы вступим через год или два, никогда не верьте. Это чистая брехня и ввод в заблуждение. Но если кто-то будет говорить, что это дело минимум 30 лет, то тоже не верьте. Потому что опыт говорит обратное.

Украина не сможет вступить в ЕС или в НАТО в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин в эфире одного из телеканалов, передает «Интерфакс-Украина». «Такая Украина как сейчас — она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит», — считает он.

Украина признала невозможность скорого вступления в НАТО и ЕС

Политика Политика Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал Посетивший Калининградскую область президент России Владимир Путин отдал команду на ввод в эксплуатацию морского терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) и плавучей регазификационной платформы «Маршал Василевский».

Политика Политика Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.

Армия и оружие Армия и оружие «Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд «Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд.

Политика Политика Путин пошутил, когда не смог попасть в Эрмитаж Президент России Владимир Путин рассказал, что не смог попасть в Эрмитаж, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Политика Военные добрались до крыши Скрипалей Британские военные демонтируют крышу дома бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, где он предположительно был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Происшествия Происшествия В Турции нашли еще два тела погибших при крушении судна моряков Спасатели нашли еще два тела погибших при крушении судна в Турции моряков, в ближайшее время проведут опознание, сообщил во вторник посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Политика Политика В Калининграде начнут строить культурный комплекс в начале 2019 года Строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде начнется в первом квартале 2019 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на совещании по вопросам создания таких комплексов в четырех городах страны.

Политика Политика Томос об автокефалии увезли из Киева в Стамбул Томос об автокефалии "новой церкви" повезли в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, сообщил пресс-секретарь "новой церкви" Иван Сидор.

Политика Политика Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Общество Общество Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты

Космос Космос Россия успешно испытала новую систему стыковки кораблей к МКС Холдинг «Российские космические системы» успешно испытал новую систему для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей к Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба предприятия.

Политика Политика Украина признала невозможность скорого вступления в НАТО и ЕС Украина не сможет вступить в ЕС или в НАТО в ближайшее время.

Происшествия Происшествия В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.

Общество Общество В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

Общество Общество В России запретили порошковый алкоголь С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.

Политика Политика Климкин призвал запретить въезд в страну мужчинам из России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Завтрак 1+1" заявил, что выступает за постоянное ограничение въезда в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Финансы Финансы Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Общество Общество Историю про «Курск» вычищают из памяти МОСКВА/ 8 января/ БИ-ПОРТ – Пользователь социальной сети Facebook Алексей Шиврин опубликовал на своей странице пост про открывшийся комплекс в павильоне ВДНХ «Россия – моя история».

Экономика Экономика В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.

Происшествия Происшествия Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.

Спорт Спорт Минспорт ожидает визита экспертов WADA 9 января Российский Минспорт ожидает прибытия экспертов Всемирного антидопингового агентства за базой данных московской лаборатории сразу после новогодних праздников.

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали об экипировке «Ратник» третьего поколения

Происшествия Происшествия В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Кино Кино Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами

Армия и оружие Армия и оружие Артиллерию и спецназ ВСУ заметили у границы с ЛНР

Автоспорт Автоспорт Экипаж Николаева выиграл первый спецучасток на «Дакаре-2019» Победителем первого спецучастка ралли "Дакар-2019" в классе грузовиков стал экипаж российской команды "КАМАЗ-Мастер" Эдуарда Николаева.

Происшествия Происшествия Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы в Санкт-Петербурге Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге.