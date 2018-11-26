Армия и оружие

Украина привела армию и СБУ в полную боеготовность
РИА Новости
01:00

Украинскую армию привели в состояние полной боевой готовности, сообщает пресс-служба Минобороны страны. Соответствующее распоряжение принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения.
РИА Новости01:00
с чего всё началось
Начальник Генерального штаба Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей национальной армии в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба
 военного ведомства.
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