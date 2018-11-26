Армия и оружие
Украинскую армию привели в состояние полной боевой готовности, сообщает пресс-служба Минобороны страны. Соответствующее распоряжение принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения.
РИА Новости01:00
с чего всё началось
Начальник Генерального штаба Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей национальной армии в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба военного ведомства.РБКвчера в 22:20
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Армия и оружие
Названы главные выгоды для Порошенко в случае военного положения
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Почетное наименование «ударное» подтвердили 77 подразделений ЮВО
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Порядка 30 кораблей и судов обеспечения поступят в 2019 году в ВМФ РФ
Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев рассказал в интервью газете «Красная Звезда», что в 2019 году для российского военного флота построят порядка 30 кораблей и судов обеспечения различного класса.
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Обновлено в 04:15
Армия и оружие
СК РФ расследует 230 уголовных дел по преступлениям ВСУ
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Обновлено в 06:05
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
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Армия и оружие
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По заявлению начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 26 по 29 ноября в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа специалистов планирует провести проверку указанного района на территории Эстонии.
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