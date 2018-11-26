с чего всё началось

Украинскую армию привели в состояние полной боевой готовности, сообщает пресс-служба Минобороны страны. Соответствующее распоряжение принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения.

Украина привела армию и СБУ в полную боеготовность

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