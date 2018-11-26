с чего всё началось

Украинскую армию привели в состояние полной боевой готовности, сообщает пресс-служба Минобороны страны. Соответствующее распоряжение принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения.

Украина привела армию и СБУ в полную боеготовность

Армия и оружие Армия и оружие В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС, которые 25 ноября два раза нарушили границу РФ в Черном море и совершали опасное маневрирование.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest оценил российские противолодочные системы «Пакет» Американский журнал National Interest оценил новейшие российские противолодочные системы «Пакет», состоящие из интегрированной центральной системы управления, «гидроакустической станции» и пусковой установки.

Армия и оружие Армия и оружие Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Военное положение на Украине не означает войны с Россией — Порошенко Введение военного положения на Украине не означает объявления войны России, заявил президент Украины Петр Порошенко 26 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие ГП Украины проверит Россию по статье об агрессии Утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли государственную границу России и выдвинулись к Керченскому проливу.

Армия и оружие Армия и оружие Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку Накануне Дня морской пехоты, который отмечается 27 ноября, военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.

Армия и оружие Армия и оружие В Узбекистане начались масштабные учения вооруженных сил

Армия и оружие Армия и оружие В Турции арестовали 20 человек, подозреваемых в терроризме Правоохранительные органы Турции задержали 20 человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщает 26 ноября Anadolu.

Армия и оружие Армия и оружие Кубок завоевали слушатели Военного университета Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.

Армия и оружие Армия и оружие Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.

Армия и оружие Армия и оружие Столкновения в Кашмире: девять человек погибли В результате кровопролитных столкновений в индийском Кашмире погибли по меньшей мере девять человек, сообщает 26 ноября Al Jazeera.