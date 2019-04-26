Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»РИА Новости 18:29

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Соответствующее заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в Facebook.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019 Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.

Религия Православные отмечают Великую Пятницу Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.

Происшествия В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.

Музыка Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.

Происшествия Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Шоу-бизнес Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Политика Штаб рассказал о табу для Зеленского Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.

Шоу-бизнес Анастасия Макеева снялась обнаженной Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.

Интернет Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.

Политика Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Футбол Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".

Энергетика Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКа НОВАТЭК подписал два обязывающих соглашения о вхождении в проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» с китайскими CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая получит по 10%, сообщила российская компания.

Экономика Облправительство помогает «Тролзе» переговорами и обращениями Правительство Саратовской области отчиталось о мерах, принимаемых для помощи проблемному энгельсскому заводу «Тролза», который, по данным профсоюза предприятия, через два месяца может прекратить существование.

Происшествия Пожар в трапезной Покровского храма в Твери потушен Портал TVTVER.RU сообщал о пожаре на территории Покровского храма на Набережной Тьмаки в Твери.

Общество Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».

Политика Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко» Штаб Зеленского призвал мировое сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию, а Порошенко выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине».

Политика Захарова ответила послу США, пригрозившему России авианосцами Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в четверг вспомнила заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об авианосцах.

Экономика Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.

Общество СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции Шведские пилоты скандинавской авиакомпании SAS в ночь на пятницу начали забастовку, переговоры с представителями профсоюза в Дании и Норвегии продолжаются, сообщает издание Aftonbladet.