Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»РИА Новости 18:29
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Соответствующее заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в Facebook.
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Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.
Обновлено в 01:24
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Происшествия
В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Апексимова пришла на премию с красавицей дочкой
Обновлено в 16:56
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено в 13:49
Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте в Юрьевке
Обновлено в 19:54
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.
Обновлено в 18:00
Интернет
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено в 19:00
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Происшествия
При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек
Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено в 13:39
Космос
Система очистки воздуха на МКС дала сбой
Обновлено в 16:17
Энергетика
Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКа
НОВАТЭК подписал два обязывающих соглашения о вхождении в проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» с китайскими CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая получит по 10%, сообщила российская компания.
Обновлено в 13:55
Экономика
Облправительство помогает «Тролзе» переговорами и обращениями
Правительство Саратовской области отчиталось о мерах, принимаемых для помощи проблемному энгельсскому заводу «Тролза», который, по данным профсоюза предприятия, через два месяца может прекратить существование.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp и Facebook
«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку приложений WhatsApp и Facebook.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Пожар в трапезной Покровского храма в Твери потушен
Портал TVTVER.RU сообщал о пожаре на территории Покровского храма на Набережной Тьмаки в Твери.
Обновлено в 14:29
Общество
Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года
Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Политика
Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»
Штаб Зеленского призвал мировое сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию, а Порошенко выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине».
Обновлено в 06:03
Политика
Захарова ответила послу США, пригрозившему России авианосцами
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга в четверг вспомнила заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об авианосцах.
Обновлено в 12:05
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Общество
СМИ сообщили о забастовке пилотов авиакомпании SAS в Швеции
Шведские пилоты скандинавской авиакомпании SAS в ночь на пятницу начали забастовку, переговоры с представителями профсоюза в Дании и Норвегии продолжаются, сообщает издание Aftonbladet.
Обновлено в 19:51
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
Обновлено в 18:06