Энергетика

Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»РИА Новости 18:29

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Соответствующее заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Словакия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русском20:51

Словакия приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба»

iReactor21:31

Украина остановила транзит нефти из РФ по «Дружбе» - белорусский оператор нефтепровода

ПРАЙМ17:14

Словакия приостановила транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба»

РБК19:36

Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»

РИА Новости18:29

Словакия приостановила поставки нефти из России

ТАСС18:02

Украина остановила транзит российской нефти через Белоруссию по нефтепроводу «Дружба»

Эхо Москвы23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Происшествия

Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска

Обновлено в 22:36
Происшествия

СК завел дело после неоказания медицинской помощи младенцу в Бурятии

Следователи в Бурятии возбудили уголовное дело после инцидента в клинической больницы Улан-Удэ, где четырехмесячный младенец впал в кому.
Обновлено в 12:50
Экономика

«Русал» разместил бонды объемом 15 млрд рублей под 9% годовых

"Русал" завершил размещение 10-летних облигаций с офертой через три года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Глава ЛНР назвал причину взрыва на шахте «Схидкарбон»

Обновлено в 20:35
Политика

Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 15:59
Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:01
Общество

СМИ узнали о приостановке экспорта нефти из России еще по одному маршруту

Покупатели, отмечается в англоязычной статье, отказались загружать нефть с недопустимо высокими показателями содержания органического хлорида.
Обновлено в 16:23
Происшествия

В Новокузнецке ищут пропавшего 9-летнего мальчика

Добровольцы отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поисках девятилетнего мальчика, пропавшего в Куйбышевском районе Новокузнецка 25 апреля.
Обновлено в 23:25
Кино

В Минкультуры объяснили перенос проката фильма «По воле божьей»

В пресс-службе Минкультуры сообщили, что выход фильма «По воле божьей» Франсуа Озона перенесли по причине поздней подачи документов прокатчиком.
Обновлено в 16:35
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Общество

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено в 23:00
Общество

Гороскоп на 25 апреля: Скорпионам стоит быть проще, а Львов посетит вдохновение

Сегодня звезды рекомендуют быть внимательными – вам предстоит принятие очень важных решений.
Обновлено вчера в 12:10
Технологии

Власти направят ₽28 млрд на разработку криптостойкого оборудования для 5G

Участники проекта Минпромторг разработал проект целевой программы "Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в Российской Федерации на 2019 – 2024 годы", в рамках которой планируется потратить около 28 млрд руб. на создание отечественного оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и IoT.
Обновлено в 23:00
Общество

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»

Обновлено в 14:20
Путешествия

В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019

Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 20:49
Политика

Трамп захотел заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружение, в котором могли бы принять участие Россия и Китай, передает телеканал CNN со ссылкой на представителей Белого дома США.
Обновлено в 22:14
Шоу-бизнес

Дочь Янины Студилиной заболела на отдыхе

Обновлено в 22:00
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика

Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 20:36
Политика

Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове

Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Политика

Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США

Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено в 15:50
Происшествия

В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета

Обновлено в 22:44
Здоровье

В Минздраве назвали число россиян с сердечной недостаточностью

По словам Ревишвили, ежегодно умирают от внезапной сердечной смерти около 250 тысяч людей.
Обновлено в 04:53
Политика

Штаб рассказал о табу для Зеленского

Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Общество

Переход на цифровое вещание продлен до 14 октября

Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков сообщил, что правительство решило продлить сроки перехода с аналогового на цифровое эфирное телевещание.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено в 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное