Политика
Украина приостановила транзит российской нефтиРИА Новости 02:24
Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает компания "Укртранснафта" на своей странице в Facebook.
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Ещё одна страна приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»
Национальная служба новостей01:12
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