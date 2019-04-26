Украина приостановила транзит российской нефтиРИА Новости 02:24

Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает компания "Укртранснафта" на своей странице в Facebook.

Политика Зеленский отказывается делиться властью Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Свои голоса за шоумена Владимира Зеленского отдали 73% избирателей.

Политика Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Общество Сговор и превышение: в работе дорожных камер нашли серьезные нарушения Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в работе систем фиксации нарушений ПДД в некоторых российских регионах.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мария Оамер.

Политика Порошенко нашёл, чем ответить на выдачу российских паспортов жителям Донбасса Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук призвал Запад усилить санкции против России из-за решения Москвы ввести упрощённый порядок получения гражданства РФ для жителей Донбасса.

Происшествия В Вологде умер избитый в семье опекунов семилетний мальчик В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.

Экономика В Якутии началось строительство мощной судоверфи В пятницу в нескольких километрах от Якутска был дан старт строительству Жатайской судоверфи.

Шоу-бизнес Началова перед смертью не могла спать Дизайнер Аника Керимова, тесно общавшаяся с Юлией Началовой, рассказала о последних месяцах жизни певицы.

Авто Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.

Общество Сильные ветра, дождь и мокрый снег ожидают новосибирцев Сегодня днём воздух хоть и прогреется до +10°С, но вероятен дождь и сильный ветер до 18 метров в секунду.

Политика В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.

Политика Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию На два дня отдыхать в Турцию отправился избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Он отвозит детей на ежегодный фестиваль "Весело".

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Путешествия Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Политика Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.

Общество Выходной для прохождения медосмотра дадут россиянам старше 40 лет Подготовить предложения по данному вопросу специалисты Минтруда должны в срок до 20 июня 2019 года, пишет РИА «Новости».

Политика Выдачу паспортов в Донбассе МИД Украины сравнил с действиями нацистов Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что указ об упрощенном получении паспортов РФ жителям Донбасса напомнил ей действия нацистов во время Второй мировой войны.

Хоккей Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Здоровье В Татарстане количество наркотических отравлений выросло на треть На треть - на 33,3% - по сравнению с первым кварталом прошлого года в Татарстане выросло количество отравлений наркотическими веществами.

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Здоровье Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете, как показали исследования.

Шоу-бизнес Анастасия Макеева снялась обнаженной Актриса поделилась эффектным снимком, где она позирует на фоне поля тюльпанов.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Армия и оружие Коалиция признала гибель тысячи мирных жителей в Сирии Коалиция США подтвердила гибель более 1000 мирных жителей в ходе операций в Сирии и Ираке.