Политика

Украина приостановила транзит российской нефтиРИА Новости 02:24

Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает компания "Укртранснафта" на своей странице в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина приостановила транзит российской нефти

РИА Новости02:24

Ещё одна страна приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

Национальная служба новостей01:12

Украина остановила транзит по нефтепроводу «Дружба»

ТАССвчера в 16:47

Словакия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русскомвчера в 20:51

Словакия приостановила транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба»

РБКвчера в 19:36

Украина остановила транзит российской нефти

Газета.Ru02:04

Украина остановила транзит нефти из РФ по «Дружбе»

ПРАЙМвчера в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Политика

Зеленский отказывается делиться властью

Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Свои голоса за шоумена Владимира Зеленского отдали 73% избирателей.
Обновлено в 02:36
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Сговор и превышение: в работе дорожных камер нашли серьезные нарушения

Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в работе систем фиксации нарушений ПДД в некоторых российских регионах.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Политика

Порошенко нашёл, чем ответить на выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук призвал Запад усилить санкции против России из-за решения Москвы ввести упрощённый порядок получения гражданства РФ для жителей Донбасса.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов семилетний мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Экономика

В Якутии началось строительство мощной судоверфи

В пятницу в нескольких километрах от Якутска был дан старт строительству Жатайской судоверфи.
Обновлено в 01:53
Хоккей

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Началова перед смертью не могла спать

Дизайнер Аника Керимова, тесно общавшаяся с Юлией Началовой, рассказала о последних месяцах жизни певицы.
Обновлено в 01:31
Авто

Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально

На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика

США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупции

Аналогичное расследование против Glencore уже ведет американский Минюст.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Сильные ветра, дождь и мокрый снег ожидают новосибирцев

Сегодня днём воздух хоть и прогреется до +10°С, но вероятен дождь и сильный ветер до 18 метров в секунду.
Обновлено в 00:29
Политика

В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию

На два дня отдыхать в Турцию отправился избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Он отвозит детей на ежегодный фестиваль "Весело".
Обновлено в 02:35
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:20
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза

Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Выходной для прохождения медосмотра дадут россиянам старше 40 лет

Подготовить предложения по данному вопросу специалисты Минтруда должны в срок до 20 июня 2019 года, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 01:22
Политика

Выдачу паспортов в Донбассе МИД Украины сравнил с действиями нацистов

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что указ об упрощенном получении паспортов РФ жителям Донбасса напомнил ей действия нацистов во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:04
Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Здоровье

В Татарстане количество наркотических отравлений выросло на треть

На треть - на 33,3% - по сравнению с первым кварталом прошлого года в Татарстане выросло количество отравлений наркотическими веществами.
Обновлено в 02:36
Политика

Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию

Обновлено вчера в 22:15
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Здоровье

Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете

Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете, как показали исследования.
Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева снялась обнаженной

Актриса поделилась эффектным снимком, где она позирует на фоне поля тюльпанов.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа

Обновлено в 01:43
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие

Коалиция признала гибель тысячи мирных жителей в Сирии

Коалиция США подтвердила гибель более 1000 мирных жителей в ходе операций в Сирии и Ираке.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное