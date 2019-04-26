Политика
Украина приостановила транзит российской нефтиМетагазета 01:25
Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Такое решение, считает компания, стало вынужденным, так как качество нефти не устраивает покупателя. Нефть поставляется по нефтепроводу «Мозырь — Броды».
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Происшествия
Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей
Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
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Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой
Обновлено в 07:49
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Обновлено в 07:35
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Музыка
Организатор гастролей Светланы Лободы в Прибалтике исчез с деньгами
Певица Светлана Лобода отменила часть концертов в Прибалтике.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула
Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Роспотребнадзор подвёл первые итоги дополнительной вакцинации от кори
По данным ведомства, за первые две недели с начала проведения в России дополнительной вакцинации от кори (началась 1 апреля) привиты около 228 тыс. граждан.
Обновлено в 00:06
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Футбол
Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона
Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Наука
Кофемашина помогла улучшить ионные ловушки
Ученые из Университета ИТМО разработали и применили новый метод анализа электромагнитного поля внутри ионных ловушек.
Обновлено в 05:17
Общество
Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества
Обновлено в 05:51
Авто
Renault собирается выпустить бюджетный седан дешевле Logan
Французский автопроизводитель Renault собирается создать новую бюджетную модель, которая будет стоить дешевле «Логана».
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Общество
PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay’s
Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's.
Обновлено в 07:24
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Эдуард Сорокин из Твери, который называет себя внуком Спартака Мишулина, подал иск в Тверской суд.
Обновлено в 06:33
Спорт
Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова
Обновлено в 08:46
Происшествия
Итальянец попытался выйти из летящего самолёта
Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.
Обновлено в 07:56
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Авто
В Daimler не знают, откуда у лидера КНДР люксовые лимузины Mercedes
Германский концерн Daimler не ведет бизнес с КНДР и не может сказать, откуда у северокорейского лидера Ким Чен Ына лимузины Mercedes.
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13