Политика
Украина приостановила транзит российской нефтиМетагазета 01:25
Нефтяная компания Украины «Укртранснафта» прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба». Такое решение, считает компания, стало вынужденным, так как качество нефти не устраивает покупателя. Нефть поставляется по нефтепроводу «Мозырь — Броды».
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Украина вслед за Польшей приостановила транзит российской нефти – названы причины
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