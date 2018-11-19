Политика

Украина пригрозила выйти из Интерпола из-за России
Газета.Ru
13:12

Украина пригрозила выйти из Интерпола если президентом Международной полиции будет избран представитель России. Киев заявил, что может обвинить Интерпол в несправедливости и ангажированности.
Газета.Ru13:12
Арсен Аваков
Возможное председательство России в Интерполе совершенно абсурдно и полностью противоречит духу и целям этой организации. Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, то Украина рассмотрит вопрос об отказе от своего членства в Международной организации уголовной полиции.
— Арсен Аваков, украинский бизнесменСлово и Дело 13:18

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Российский политик
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