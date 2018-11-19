Политика

Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин
RT на русском
09:05

Украина готова приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займёт кандидат от России Александр Прокопчук. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, возможное президентство России в Интерполе «абсурдно и противоречит духу и целям организации».
RT на русском09:05
Арсен Аваков
Возможное председательство России в Интерполе совершенно абсурдно и полностью противоречит духу и целям этой организации. Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, то Украина рассмотрит вопрос об отказе от своего членства в Международной организации уголовной полиции.
— Арсен Аваков, украинский бизнесменСлово и Дело 13:18

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Александр Васильевич Прокопчук
Российский политик
Российский работник органов внутренних дел, начальник Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации с 14 июня 2011 года, Вице-президент Интерпола с 10 ноября 2016 года.
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