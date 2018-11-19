Возможное председательство России в Интерполе совершенно абсурдно и полностью противоречит духу и целям этой организации. Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, то Украина рассмотрит вопрос об отказе от своего членства в Международной организации уголовной полиции.

Украина готова приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займёт кандидат от России Александр Прокопчук. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, возможное президентство России в Интерполе «абсурдно и противоречит духу и целям организации».

Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

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