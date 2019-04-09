Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕРИА Новости 10:08

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
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Владимир Арьев
Я знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор касательно правил поведения, которых должны придерживаться журналисты. И, очевидно, будет сделано серьезное предупреждение.
— Владимир Арьев, украинский политикФАН 10:55

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