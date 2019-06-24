Политика

Украина приготовилась покинуть ПАСЕLenta.ru 16:59

Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в своем Facebook написал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Читать в источнике
Владимир Арьев
Жаль, что политическая целесообразность побеждает принципы. Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать.
— Владимир Арьев, украинский политикRambler News Service 15:23

Подробнее о событии

Украина готова покинуть ПАСЕ в случае возвращения России

РИА Новости18:47

Украина допустила выход из ПАСЕ в случае восстановления России

Коммерсантъ15:35

Украина приготовилась покинуть ПАСЕ

Lenta.ru16:59

Украина готова покинуть ПАСЕ из-за России

Газета.Ru16:40

Украина пригрозила покинуть ПАСЕ в случае возвращения России

Росбалт15:59

Украина пригрозила выйти из ПАСЕ

Взгляд.ру15:18

Украинская делегация допускает уход Киева из ПАСЕ, если в организации восстановят Россию

ТАСС15:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Авто

В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota

Обновлено в 12:42
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие

В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе

Развертывание США ракетных комплексов наземного базирования вблизи границ России может привести к противостоянию, сравнимому с Карибским ракетным кризисом 1962 года, заявил сегодня, 24 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 09:53
Футбол

Глушакову предложили работу в женском футболе

Обновлено в 09:16
Авто

Названы цены на обновленный Cadillac CT6

Обновленный седан Cadillac CT6 предложат в России в двух комплектациях (Sport и Platinum) по цене от 4 850 000 и 5 690 000 рублей соответственно.
Обновлено в 01:09
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
Обновлено в 16:48
Технологии

Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян

Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Кино

Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов

В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено в 15:43
Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено в 18:07
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

В Головинском районе столицы произошел пожар в квартире, в результате которого погиб человек.
Обновлено в 18:36
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 18:06
Космос

В NASA рассказали о новой миссии по изучению Солнца

Американское космическое агентство одобрило проект новой миссии по исследованию Солнца.
Обновлено в 02:00
Общество

«Маркировки на товарах» — «Теперь так» и Экологический союз запускают новый модуль

Подписаться на новый модуль на сайте: http://tepertak.ru/markirovki Уроки модуля разбиты на товарные группы, один урок — одна группа: продукты питания, косметика и бытовая химия, одежда, бытовая техника, материалы для ремонта и отделки.
Обновлено в 10:25
Космос

В США электрический самолет X-57 впервые запустил двигатель

Электрический самолет X-57 Maxwell, разрабатываемый NASA, впервые запустил электромоторы с воздушными винтами в режиме флюгирования.
Обновлено в 04:45
Здоровье

Женщина приняла беременность за рак

Жительница британского города Бери-Сент-Эдмундс, графство Суффолк, приняла беременность за злокачественную опухоль.
Обновлено в 18:52
Гаджеты

Смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок в 2020 году

Как сообщается, смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок только в 2020 году.
Обновлено в 13:37
Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 лет

МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США

Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Здоровье

Радий Хабиров считает катастрофой ситуацию в здравоохранении Башкирии

Радий Хабиров назвал ситуацию катастрофой и дал поручение принять меры и исправить ситуацию.
Обновлено в 03:23
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Политика

Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Игоревич Арьев
Украинский политик
Украинский политик и журналист. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное