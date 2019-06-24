Политика
Украина приготовилась покинуть ПАСЕLenta.ru 16:59
Ранее в Киеве заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов». Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины.
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Жаль, что политическая целесообразность побеждает принципы. Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать.
— Владимир Арьев, украинский политикRambler News Service 15:23
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Грузинские депутаты отказались ехать в Москву на форум
Народные депутаты от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов» отказались ехать в Москву для участия в форуме «Развитие парламентаризма».
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Общество
Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию
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Фарфан выбыл до конца Кубка Америки
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Общество
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В Китае мужчина поймал на лету ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Чешская АЭС «Дукованы» внепланово остановила энергоблок
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Обновлено в 16:44
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
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Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг
В окружении Цекало подтверждают, что именно молодая супруга стала для него стимулом «взяться за себя».
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Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
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Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
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