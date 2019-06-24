Политика

Украина приготовилась покинуть ПАСЕLenta.ru 16:59

Ранее в Киеве заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов». Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины.
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Владимир Арьев
Жаль, что политическая целесообразность побеждает принципы. Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать.
— Владимир Арьев, украинский политикRambler News Service 15:23

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