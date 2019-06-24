Политика
Украина приготовилась покинуть ПАСЕLenta.ru 16:59
Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в своем Facebook написал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Жаль, что политическая целесообразность побеждает принципы. Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать.
— Владимир Арьев, украинский политикRambler News Service 15:23
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