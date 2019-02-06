Политика

Украина разорвала соглашение с Россией об обмене правовой информациейРИА Новости 06:05

Трансляция заседания украинского правительства велась на ютьюбе. Соглашение об обмене правовой информацией было подписано 18 апреля 1995 года Россией и Украиной, оно подразумевает предоставление друг другу правовых документов в электронном виде или на бумажных носителях.
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Украина вышла из договора об обмене правовой информацией с Россией

Коммерсантъ06:21

Украина разорвала соглашение с Россией об обмене правовой информацией

РБК06:06

Украина разорвала соглашение с Россией об обмене правовой информацией

Газета.Ru05:54

Украина разорвала соглашение с Россией об обмене правовой информацией

РИА Новости06:05

Украина прекращает обмен правовой информацией с Россией

Вести.Ru05:50

Украина решила разорвать соглашение с Россией об обмене правовой информацией

ТАСС05:45

В Госдуме прокомментировали прекращение Украиной ещё одного соглашения с Россией

RT на русском07:31
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Ранее следственные действия прошли в квартире журналиста псковской редакции радиостанции Светланы Прокопьевой, уточняет издание.
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Джим Керри сыграет Воланда в «Мастере и Маргарите»

Американо-канадский актер Джим Керри, только что выступивший в своей лучшей, пожалуй, драматической роли в сериале "Шучу", сыграет Воланда в российском мюзикле "Мастер и Маргарита".
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Политика

«Порошенко осатанел»: Захарова ответила на обвинения в адрес России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице ведомства в Facebook прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия виновата в бедности Украины.
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Политика

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Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что существует информация об угрозах в адрес лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:04
Авто

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Учебник по экономике для старшеклассников под авторством Игоря Липсица был исключен из федерального перечня учебников (ФПУ) за ошибки и опечатки, а также из-за отсутствия методического пособия для учителя, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
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Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
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"Назначить Лысенко наказание в виде 13 лет колонии строгого режима", - огласила решение судья.
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Компания «Яндекс» расширяет профиль своей деятельности. В ближайшем будущем она намерена заняться производством сериалов.
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Впервые за 30 лет «Оскар» пройдет без ведущего

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Стало известно место строительства станции метро «Кленовый бульвар»

Станция станет частью восточного участка Большой кольцевой линии — следующей за станцией «Нагатинский затон».
Обновлено в 09:15
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Корпус устройства покрыт золотом и украшен крупным православным крестом на фоне орнамента в древнерусском стиле.
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Еврокомиссия запретила сделку Alstom и Siemens

Еврокомиссия запретила слияние железнодорожных активов Alstom и Siemens, сообщило ведомство в среду, 6 февраля.
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Невероятные возможности атомного «Посейдона» подтвердили испытания

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Москва выделила 15 млрд рублей на самые передовые методы лечения рака

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Определились все претенденты на звание лучшего автомобиля в мире

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