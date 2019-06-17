Украина предупредила ЕС о возможности газового кризисаRT на русском 12:06

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Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.

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