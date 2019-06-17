Политика

Украина предупредила ЕС о возможности газового кризисаRT на русском 12:06

Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
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Елена Зеркаль
Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее.
— Елена Зеркаль, украинский дипломатLenta.ru 11:22

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Украина предрекла ЕС газовый кризис

Газета.Ru16:05

В МИД Украины предрекли «мрачный сценарий» газового кризиса из-за России

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Киев предупредил Брюссель о возможном газовом кризисе в 2020 году

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В Киеве припугнули Европу газовым кризисом

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Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса

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РЕН ТВ15:20

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

Lenta.ru11:22
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Политика

Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при внешней угрозе

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала план работы Рунета в случае отключения от международной Сети – при "внешней угрозе".
Обновлено в 16:17
Политика

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:26
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

Обновлено в 15:57
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Гаджеты

Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет

Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Россия намерена сохранить Договор о запрете ядерных испытаний

Россия будет внимательно отслеживать действия США, чтобы при необходимости принять своевременные меры для спасения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 14:08
Происшествия

«Медуза» сообщила о допросе сотрудников по «делу Голунова»

Сотрудников онлайн-издания "Медуза" начали вызывать на допросы в полицию по делу о сбыте наркотиков, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.
Обновлено в 11:15
Футбол

Гацкан продлил контракт с «Ростовом»

35-летний игрок сборной Молдовы продлил контракт с ростовским клубом на год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Экономика

Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Политика

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Ранее Тегеран предупреждал, что, если подписанты СВПД в течение 60 дней не обеспечат выполнение условий сделки, Тегеран может возобновить работы по обогащению урана до более высокого, чем определено СВПД, уровня, и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.
Обновлено в 07:04
Экономика

России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек

Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес

Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»

Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Футбол

Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию

Обновлено в 15:50
Армия и оружие

На полигоне в Польше во время учений НАТО вспыхнул крупный пожар

На Дравском полигоне, как и в других регионах Польши, проходят масштабные военные учения НАТО Dragon-19, в которых принимают участие около 18 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники.
Обновлено в 12:43
Здоровье

В Тамбовской области выявлена вспышка бруцеллёза у коров

От одного человека к другому бруцеллёз не передаётся.
Обновлено в 08:55
Здоровье

Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы

Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Здоровье

Из-за молока семья заразилась клещевым энцефалитом в Подмосковье

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Здоровье

Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
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Баскетбол

Неизвестный открыл стрельбу во время спортивного парада в Торонто

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Культура

Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом

Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.
Обновлено в 13:49
Музыка

У лидера Megadeth обнаружили рак горла

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Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
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