Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и УкраиныLenta.ru 11:22

Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года. Об этом в интервью Bloomberg заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
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Елена Зеркаль
Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее.
— Елена Зеркаль, украинский дипломатLenta.ru 11:22

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