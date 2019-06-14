Политика
Украина предложила свою ГТС МолдавииREGNUM 08:03
Украина предлагает Молдавии воспользоваться своей газотранспортной системой — для организации т.н. «реверсных» поставок газа из стран ЕС. Об этом сообщает сегодня, 14 июня, пресс-служба «Укртрансгаза», передает корреспондент ИА REGNUM.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника
Обновлено в 10:42
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным
Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Футбол
«Брайтон» отказал «Спартаку» в покупке игрока за 20 млн евро
Ранее сообщалось, что «красно-белые» намерены предложить за Мак Аллистера 20 млн евро.
Обновлено в 13:02
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Минометы ВСУ разбили очистные сооружения в Горловке
Обновлено в 13:09
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда
Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.
Обновлено в 10:22
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Футбол
Главный тренер «Эмполи» покинул свой пост
Обновлено в 01:13
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Экономика
Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации
Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Происшествия
Из горящего приюта спасли 300 кошек и 7 собак
Из здания, по данным ведомства, эвакуировали 300 кошек и 7 собак. Всего к борьбе со стихией было привлечено 10 единиц техники и 37 пожарных.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Баскетбол
«Торонто» впервые стал чемпионом НБА
«Торонто Рэпторс» впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 00:00
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
Обновлено в 11:52
Культура
Ивановский мэр отрецензировал сериал телеканала HBO «Чернобыль»
Сегодня, 14 июня, в международный день блогера, мэр города Иваново Владимир Шарыпов решил немного побыть киноблогером и отрецензировал популярный мини- сериал телеканала HBO «Чернобыль», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Обновлено в 11:02