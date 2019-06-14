Украина предложила свою ГТС МолдавииREGNUM 08:03

с чего всё началось

Украина предлагает Молдавии воспользоваться своей газотранспортной системой — для организации т.н. «реверсных» поставок газа из стран ЕС. Об этом сообщает сегодня, 14 июня, пресс-служба «Укртрансгаза», передает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Политика Крым отказался от грязной украинской воды Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Интернет ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.

Религия Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.

Футбол «Челси» придется заплатить «Дерби» 4 млн фунтов за Лэмпарда Чтобы договориться с Лэмпардом, «Челси» придется заплатить «Дерби» компенсацию в размере примерно 4 миллионов фунтов.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Экономика Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.

Шоу-бизнес Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.

Происшествия Из горящего приюта спасли 300 кошек и 7 собак Из здания, по данным ведомства, эвакуировали 300 кошек и 7 собак. Всего к борьбе со стихией было привлечено 10 единиц техники и 37 пожарных.

Шоу-бизнес Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.

Баскетбол «Торонто» впервые стал чемпионом НБА «Торонто Рэпторс» впервые в своей истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Политика Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.