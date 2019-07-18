Политика

Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и СенцоваКоммерсантъ 16:40

Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила одновременно освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и арестованного на Украине главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Инициативу Киева озвучила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
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Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно

Lenta.ru16:03

Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

РИА Новости15:32

Киев предложил обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова

Эхо Москвы17:00

Киев предложил Москве одновременно освободить Вышинского и Сенцова

РБК15:46

В Офисе Зеленского предложили, чтобы одновременно с Вышинским освободили Сенцова

ТАСС15:44

Администрация Зеленского предложила одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Дождь15:34

Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского

RT на русском16:00
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Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

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В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:57
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Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
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Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
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Обновлено в 04:07
Политика

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Обновлено в 14:27
Армия и оружие

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Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
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Обновлено в 11:34
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Накануне стало известно о задержании женщины в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог Frizium.
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МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
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Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.
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Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
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Исследователь внеземных цивилизаций Скотт Уоринг сообщил, что с помощью приложения Google Sky ему удалось обнаружить странные структуры.
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Помимо встречи по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения", Владимир Путин осмотрит районы подтопления, а также пункты долговременного размещения пострадавших от паводка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
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Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от европейского квалификационного турнира к чемпионату мира, который стартует в Москве завтра, 19 июля.
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