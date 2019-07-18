Политика
Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и СенцоваКоммерсантъ 16:40
Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила одновременно освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и арестованного на Украине главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Инициативу Киева озвучила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
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Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Обновлено в 13:50
Транспорт
На Крымском мосту уложили рельсы
В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:57
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
«Терминатор: Темные судьбы» стал шестым фильмом франшизы «Терминатор» и сиквелом картин «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 17:05
Наука
Компания Илона Маска показала ранний прототип нейроинтерфейса
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Обновлено в 12:01
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено вчера в 09:06
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Швеция усиливает оборону острова Готланд из-за страха перед Россией
Готланд, самый большой шведский остров на Балтике, укрепляется радарами и противовоздушными батареями BAMSE, так как власти опасаются российских десантников, пишет польское издание Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 07:48
Футбол
«Атлетико» покупает защитника «Эспаньола» Эрмосо
Обновлено 16 июля в 11:14
Кино
HBO перезапустит сериал «Сплетница»
Сериал «Сплетница» основан на серии романов Сесили фон Цигезар. Шоу было популярно в период с 2007 по 2012 годы.
Обновлено в 04:07
Политика
Путин поручил найти жилье малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено в 15:13
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Минздрав: лечащий врач не назначал Frizium тяжелобольному ребёнку
Накануне стало известно о задержании женщины в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог Frizium.
Обновлено в 11:46
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено вчера в 07:40
Футбол
Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
Обновлено в 09:17
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Обновлено в 17:53
Игры
Казино в GTA Online появится 23 июля
Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.
Обновлено в 12:30
Кино
Умерла советская актриса Валентина Зимняя
Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено в 05:27
Космос
Уфолог обнаружил инопланетные структуры с помощью Google Sky
Исследователь внеземных цивилизаций Скотт Уоринг сообщил, что с помощью приложения Google Sky ему удалось обнаружить странные структуры.
Обновлено 16 июля в 17:21
Политика
Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области
Помимо встречи по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения", Владимир Путин осмотрит районы подтопления, а также пункты долговременного размещения пострадавших от паводка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
Обновлено в 08:12
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Наука
Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей по анализу ДНК
Обновлено вчера в 09:43
Футбол
Лихачёв: после Европейских игр осталась большая рана
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился ожиданиями от европейского квалификационного турнира к чемпионату мира, который стартует в Москве завтра, 19 июля.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Решена судьба дочери Ирина Шейк и Брэдли Купера
Решена судьба дочери Ирина Шейк и Брэдли Купера Бывшая пара собирается разделить опеку над двухлетней Леей.
Обновлено в 13:06