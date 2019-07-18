Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременноLenta.ru вчера в 16:03
Киев готов освободить руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, если российская сторона освободит осужденного украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
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Украина предложила России одновременно освободить Кирилла Вышинского и Олега Сенцова
Эхо Москвывчера в 23:00
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 00:06, Ашберн
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Премьер Саксонии призывает снять санкции с России
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер считает, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё необходимо снять санкции.
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Число жертв поджога студии аниме в Японии возросло до 33
По словам Заврачаева, всего в здании на момент пожара находилось около семидесяти человек.
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После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Происшествия
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Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
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Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
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Самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 23:31
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Ранее стало известно, что на фоне введенных США ограничений Huawei активно разрабатывает собственную операционную систему Hongmeng для замены ОС Android на своих смартфонах.
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Гаджеты
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Как сообщает ресурс LetsGoDigital, речь идёт о смартфонах с гибким дисплеем, а также об аппаратах, оснащённых экраном во фронтальной и тыльной частях корпуса.
Обновлено вчера в 17:04
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Путин расширил упрощённый режим получения гражданства для Донбасса
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Обновлено 17 июля в 11:23
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На Крымском мосту уложили все рельсы
Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие
Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что исключение Анкары из программы по американским самолётам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
Обновлено вчера в 15:37
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Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
В аэропорту японской Нагои отменили все рейсы из-за попадания молнии
Все авиарейсы были отменены в аэропорту японского города Нагоя из-за обнаруженного повреждения взлетно-посадочной полосы, сообщила телекомпания NHK.
Обновлено вчера в 19:53
Гаджеты
Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q
По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено вчера в 18:37
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) оштрафовала корпорацию Google на 700 тыс. рублей за несоблюдение закона о фильтрации поисковой выдачи.
Обновлено вчера в 17:28
Наука
Медики назвали новую причину инфарктов и инсультов
Ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США обнаружили еще одну причину возникновения инфарктов и инсультов.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Данные россиян смогут использовать без их ведома
В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Голая девушка прыгнула с 45-метрового моста в Португалии
Видеозапись, на которой голая девушка совершила прыжок в воду с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в Португалии, распространился в Сети.
Обновлено вчера в 19:59
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Победивший рак врач-онколог вернулся к операционному столу
Как информирует «МИР 24», о собственном страшном диагнозе - рак желудка третьей степени медик узнал весной прошлого года.
Обновлено вчера в 21:54
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В Швейцарии создали беспилотник в форме летающей кастрюли
Разработчики уделили особое внимание силовой установке беспилотника, поместив два пропеллера один над другим в цилиндрический корпус.
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В Магаданской области пропал директор местной горнодобывающей компании
В Магаданской области пропал директор горнодобывающей компании "Лидер" Сергей Дутчак.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка
Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана
В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.
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Общество
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В России могут появиться новые правила допуска авиакомпаний к международным рейсам, согласно которым ФСБ получит право отменять вылет самолета в случае «угрозы безопасности РФ».
Обновлено вчера в 23:37