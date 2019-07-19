Политика
Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и СенцоваРИА Новости 15:32
Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:32, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Политика
Глава МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о сбитом беспилотнике
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 19:20
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Культура
Инна Чурикова госпитализирована в Москве
Актриса Инна Чурикова доставлена в одну из московских больниц после того, как получила травму, играя в спектакле на сцене театра «Русская песня».
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Недвижимость
В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки
В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Гаджеты
Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон
Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Завершено следствие по делу Александра Шестуна
Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре
Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Порошенко не пустили в Европарламент
Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Общество
Мэрия Москвы хочет получить с Церетели 55 миллионов
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества в отношении скульптора Зураба Церетели.
Обновлено в 06:48
Экономика
Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
Авиастроительная корпорация Boeing во II квартале 2019 года потеряет 5,6 миллиарда долларов в связи с прекращением полетов самолетов модели 737 МАХ.
Обновлено в 19:01
Политика
США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили вопрос о расследовании катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 18:42
Наука
Нейросеть научили собирать кубик Рубика за 20 ходов
Рекорд человека по прохождению кубика Рубика составляет около 4 секунд, при этом в среднем для полного решения головоломки человеку требуется примерно 50 ходов.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
Количество подписчиков Netflix в США упало впервые за 8 лет
Во втором квартале 2019 года количество платных пользователей онлайн-сервиса в США сократилось на 130 тыс. — до 60,1 млн человек.
Обновлено в 04:23
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
В партии «Слуга народа» рассказали о планах Зеленского завершить войну
Как сообщает телеканал "1 + 1", лидер украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о планах президента Владимира Зеленского по скорейшему мирному урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 17:14
Политика
Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме
Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено вчера в 17:23
Космос
Прототип звездолета Илона Маска загорелся во время испытаний
Экспериментальный космический прототип Starhopper второй ступени ракеты Starship компании SpaceX загорелся во время испытаний двигателя.
Обновлено вчера в 09:05
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено в 10:38
Политика
МВД уточнило, когда можно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел рекомендовало сотрудникам возбуждать административные дела за неуважение к власти только в случае, если высказывание сопровождается нецензурной лексикой, непристойными изображениями, неприемлемыми оскорбительными выражениями.
Обновлено в 06:44