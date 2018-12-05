Политика
Киев предлагает Москве обмен заключенными по формуле "42 на 89", заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук. Накануне в Минске состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости09:44
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120 человек отреагировали
Украинская сторона сегодня внесла предложение, но письменно эти предложения в виде формализованного документа Украина внесла несколько дней назад. И мы считаем, сегодня мы это подчеркнули, что почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях.
— Евгений Марчук, украинский политикТелеканал 360° 12:02
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