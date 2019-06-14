Энергетика
Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТСRT на русском 07:35
Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:29, Ашберн
Экономика
Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст
Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на платформе B0
14 июня с конвейера линии B0 «АвтоВАЗа» сошел миллионный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба российского брэнда.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Политика
Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте
Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Обновлено в 09:03
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Обновлено в 08:58
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Общество
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
В правительстве РФ рассматривают возможность внесения изменений в правила предоставления отпуска по уходу за ребенком.
Обновлено в 05:40
Политика
Украинская «ПЦУ» заявила о внутреннем расколе
3 июня Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что так называемый «киевский патриархат», возглавляемый Филаретом, не существует и никогда не существовал.
Обновлено в 08:19
Авто
Haval объявил спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Псковские десантники отправились в Сербию на учения
Обновлено в 03:40
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
По словам главы регионального парламента Владимира Константинова, украинская живительная влага вызывает сомнение в своей безопасности.
Обновлено в 07:40
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина
«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Политика
Путин предложил Китаю и Монголии стабильные поставки электричества
О готовности обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Авто
Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле
Обновлено в 08:08
Музыка
Тейлор Свифт назвала дату выхода нового альбома
Обновлено в 08:49
Происшествия
Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище
Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.
Обновлено в 07:41
Кино
Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ
Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 03:03
Спорт
Мужская сборная России победила Польшу в волейбольной Лиге наций
После двух этапов сборная России, являющаяся действующим победителем Лиги наций, занимала четвёртое место в турнирной таблице.
Обновлено в 09:17
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Футбол
Мальдини и Бобан назначены на руководящие должности в «Милане»
Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини стал техническим директором итальянского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «россонери».
Обновлено в 08:34
Политика
Актера Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины
Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58