Энергетика

Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТСRT на русском 07:35

Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
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Киев предложил Кишиневу импортировать газ из Евросоюза через украинскую ГТС

ТАСС08:03

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС

Газета.Ru08:56

Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС

Rambler News Service08:27

Украина предложила свою ГТС Молдавии

REGNUM08:03

Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС

ФАН09:07

Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС

RT на русском07:35

Украина предложила Молдавии транспортировать газ через свою ГТС

РИА Новости07:25
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:29, Ашберн
Экономика

Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст

Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на платформе B0

14 июня с конвейера линии B0 «АвтоВАЗа» сошел миллионный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба российского брэнда.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Политика

Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте

Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Обновлено в 09:03
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Общество

Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах

Обновлено в 08:58
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Общество

В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком

В правительстве РФ рассматривают возможность внесения изменений в правила предоставления отпуска по уходу за ребенком.
Обновлено в 05:40
Политика

Украинская «ПЦУ» заявила о внутреннем расколе

3 июня Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что так называемый «киевский патриархат», возглавляемый Филаретом, не существует и никогда не существовал.
Обновлено в 08:19
Авто

Haval объявил спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 03:12
Происшествия

В Бахрейне при странных обстоятельствах погибла 22-летняя россиянка

Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Псковские десантники отправились в Сербию на учения

Обновлено в 03:40
Происшествия

Адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева могут отправить в колонию

Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Обновлено в 03:25
Политика

Крым отказался от грязной украинской воды

По словам главы регионального парламента Владимира Константинова, украинская живительная влага вызывает сомнение в своей безопасности.
Обновлено в 07:40
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина

«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Политика

Путин предложил Китаю и Монголии стабильные поставки электричества

О готовности обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28
Политика

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Авто

Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле

Обновлено в 08:08
Музыка

Тейлор Свифт назвала дату выхода нового альбома

Обновлено в 08:49
Происшествия

Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище

Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.
Обновлено в 07:41
Кино

Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ

Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 03:03
Спорт

Мужская сборная России победила Польшу в волейбольной Лиге наций

После двух этапов сборная России, являющаяся действующим победителем Лиги наций, занимала четвёртое место в турнирной таблице.
Обновлено в 09:17
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Футбол

Мальдини и Бобан назначены на руководящие должности в «Милане»

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини стал техническим директором итальянского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «россонери».
Обновлено в 08:34
Политика

Актера Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины исключило российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
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